Les premières photos et vidéos réelles des nouveaux modèles de MacBook Pro commencent à faire surface

Apple a dévoilé de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces plus tôt cette semaine, et les premières photos réelles des ordinateurs portables ont fait surface.



Le créateur de YouTube, Luke Miani, a tweeté la photo ci-dessus du MacBook Pro 14 pouces à côté du MacBook Pro 13 pouces de la génération précédente, offrant un aperçu réel de l’encoche en haut de l’écran, un clavier entièrement noir et Suite. Comme l’a noté Miani, la photo a été partagée par un utilisateur de Reddit dans le subreddit MacBook Pro.

Une brève vidéo de déballage du MacBook Pro 14 pouces a également été partagée dans le subreddit MacBook Pro. Si vous rencontrez des problèmes avec la visualisation de la vidéo intégrée ci-dessous sur un appareil mobile, rendez-vous directement sur la publication Reddit.

De plus, il y a une photo de presse du PDG d’Apple Tim Cook à côté de ce qui semble être le nouveau MacBook Pro 16 pouces, révélant son châssis légèrement plus épais.



Les nouveaux modèles de MacBook Pro sont disponibles à la commande depuis lundi et commenceront à arriver chez les clients et à être lancés dans les magasins le mardi 26 octobre. Le prix commence à 1 999 $ pour le modèle 14 pouces et à 2 499 $ pour le modèle 16 pouces.

