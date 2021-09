Les premières photos réelles de l’iPhone 13 viennent de fuir avant l’événement d’Apple

C’est le 14 septembre, le mardi où Apple dévoilera la série iPhone que les fans attendaient toute l’année. L’iPhone 13 ne sera pas une surprise totale, avec une refonte familière. Tous les iPhone 13 auront le même design que l’iPhone 12, et ils auront des dimensions presque identiques. Mais l’iPhone 13 subit un grand changement de conception en ce qui concerne la fameuse encoche. La lunette supérieure sera plus étroite que jamais. Jusqu’à présent, nous avons vu l’encoche dans toutes sortes de rendus et de schémas non officiels qui ont tous confirmé la plus petite encoche Face ID. Mais, avec des heures avant l’événement iPhone 13, des images de l’iPhone 13 réel ont été mises en ligne, nous donnant un premier aperçu de la plus petite encoche. La fuite explique également comment Apple utilisera les “oreilles” d’affichage plus grandes qui flanquent l’encoche.

L’encoche d’origine

Certaines rumeurs sur l’iPhone 13 ont affirmé que la refonte de l’encoche est suffisamment importante pour justifier un nouveau nom d’iPhone. Nous n’aurons pas la série iPhone 12s cette année, même si les nouveaux combinés ressembleront beaucoup à l’iPhone 12. Mais la plus petite encoche est une caractéristique qui mérite le passage à un nouveau numéro, l’iPhone 13. Apple a conservé en place le même design d’encoche depuis les iPhones 2017.

De plus, l’encoche avait la même taille, quelle que soit la taille de l’unité iPhone. Cela signifiait que l’iPhone mini et l’iPhone Pro Max comportaient tous une lunette similaire en haut. C’est parce que tous les téléphones comportaient les mêmes composants Face ID dans l’encoche. C’est au-dessus du haut-parleur et de la caméra FaceTime.

Selon les fuites précédentes, le haut-parleur de l’iPhone 13 s’est déplacé à l’intérieur de la lunette uniforme qui fait le tour de l’écran. La photo réelle ci-dessous semble le confirmer. Cela signifie qu’il y a plus d’espace d’écran dont Apple peut profiter.

Que montrera le plus grand écran de l’iPhone 13 ?

Un leaker qui a récemment publié des photos de prétendus étuis pour iPhone 13 est de retour avec les images suivantes sur les réseaux sociaux. L’un d’eux montre une photo d’un appareil iPhone 13. L’écran est allumé et il a été déverrouillé juste avant que quelqu’un ne prenne la photo.

Raisons d’acheter l’iPhone 13 🤣#Apple #AppleEvent #iPhone13 pic.twitter.com/llOVrrkeWr – Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) 13 septembre 2021

La première photo semble avoir été prise quelque part en Italie lundi soir. L’iPhone fonctionne sur Vodafone Italia, selon les informations affichées sur l’écran de gauche “oreille”.

Sur le côté droit de l’encoche, l’affichage comprend plus d’informations que jamais. Nous voyons la barre de connectivité cellulaire, la connexion Wi-Fi et le pourcentage de batterie à côté de l’icône de la batterie. Le pourcentage de batterie est un ajout utile à l’« oreille » d’affichage de droite. Vous n’avez plus besoin de balayer vers le bas dans le coin supérieur droit pour voir ces informations, ce qui se passe sur les iPhones actuels dotés d’encoches régulières.

La deuxième image présente une capture d’écran de l’écran de verrouillage de l’iPhone 13. Comme cela se produit maintenant, l’encoche n’apparaît pas dans les captures d’écran. Mais l’image nous donne le même arrangement d’icônes en haut.

Cela dit, la plus petite encoche est encore assez grande. La lunette Face ID occupe environ un tiers de l’écran de cet iPhone 13. Apple n’est pas prêt à offrir aux acheteurs l’iPhone tout écran parfait qu’ils souhaitent, ou même un iPhone avec un écran perforé comme les appareils Android. De telles conceptions pourraient baisser dans les années suivantes, dès qu’Apple finalisera la technologie qui lui permettra de masquer tous les composants Face ID sous l’écran.

Comme pour les fuites précédentes de l’iPhone 13, il n’y a aucun moyen de garantir que ces photos sont exactes. Mais Apple expliquera probablement le nouveau design de l’encoche du téléphone lors de sa conférence de presse plus tard mardi.