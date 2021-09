Les premières précommandes de l’iPhone 13 sont désormais expédiées avant la sortie de vendredi

Deux jours seulement après le début des précommandes, Apple a maintenant commencé à expédier le premier lot de commandes d’iPhone 13 aux premiers acheteurs. Malheureusement, cela ne signifie pas que vous devez vous attendre à ce que votre précommande iPhone 13 arrive avant la date de sortie du 24 septembre.

Les précommandes de l’iPhone 13 sont désormais disponibles

Si vous vérifiez l’état de votre commande via l’Apple Store Online ou l’application Apple Store, vous verrez probablement que votre précommande iPhone 13 est toujours « en préparation pour l’expédition ». Mais, si vous vous rendez sur le site Web d’UPS, vous pouvez suivre la progression de votre commande et la regarder se diriger vers votre état.

Pour ce faire, inscrivez-vous sur la plateforme UPS My Choice ou utilisez la fonction « Suivre par numéro de référence ». Le numéro de référence est probablement le numéro de téléphone indiqué sur votre commande Apple ou votre numéro de commande sans les deux derniers chiffres. Cependant, tous les iPhones n’ont pas encore été transférés vers UPS, alors assurez-vous de continuer à vérifier tout au long de la semaine si vous ne trouvez pas encore le vôtre.

UPS a également apporté des modifications à la fonction « Suivi par numéro de référence », afin de limiter « l’affichage des détails de suivi du numéro de référence pour une sécurité améliorée> ». Cela signifie que votre meilleur pari aujourd’hui est de vous inscrire à la plateforme UPS My Choice.

Une fois que vous avez trouvé votre iPhone 13 dans le système UPS, vous pouvez le suivre pendant qu’il voyage à travers le monde et finalement se rendre à votre porte le vendredi 24 septembre. Comme d’habitude, Apple ne met pas à jour le statut d’expédition des nouvelles commandes d’iPhone via son site Web jusqu’à plus tard dans la semaine, lorsque nous sommes plus proches de la date de sortie officielle.

Et encore une fois, gardez à l’esprit que ce n’est pas parce que les commandes sont déjà expédiées que vous devez attendre votre iPhone 13 tôt. Apple travaille en étroite collaboration avec UPS et ses autres partenaires d’expédition pour s’assurer que les colis arrivent au plus tôt à la date de sortie prévue, quelle que soit la date estimée indiquée dans UPS. Cette année, cette date est le vendredi 24 septembre.

Pendant que vous attendez sur votre iPhone 13, Citant des préoccupations environnementales, rappelez-vous qu’Apple n’inclut plus d’écouteurs ou de brique de chargement dans la boîte de l’iPhone 13 cette année. Voici quelques accessoires que vous pourriez envisager de vous procurer pour combler cette lacune et compléter votre nouvel iPhone.

Votre précommande iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max a-t-elle déjà été expédiée ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

