Les premières précommandes d’iPhone 13 arrivent maintenant aux clients du monde entier

Alors que l’heure tourne au 24 septembre dans le monde entier, les premières commandes d’iPhone 13 ont commencé à arriver aux premiers clients en précommande. Cela signifie également que les nouveaux appareils deviennent lentement disponibles pour le ramassage et l’achat dans les Apple Stores du monde entier.

Les utilisateurs impatients d’iPhone 13 se sont rendus sur Instagram et Twitter pour partager de nouvelles photos de leurs appareils. Ces images du monde réel offrent un aperçu des couleurs de l’iPhone 13, de la plus petite encoche, de l’emballage, etc.

L’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 sont disponibles en cinq couleurs différentes : minuit, lumière des étoiles, bleu, rouge et rose. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont disponibles en quatre couleurs différentes : argent, graphite, or et bleu sierra.

Certaines personnes qui ont précommandé leur iPhone 13 pour le retrait en magasin ont commencé à voir le statut de leur commande passer à « Prêt pour le retrait » dans l’application Apple Store. Bien sûr, vous ne pouvez pas récupérer votre commande avant l’heure qui vous est assignée demain, alors n’essayez pas de vous rendre dans votre Apple Store ce soir.

Au fur et à mesure que votre commande d’iPhone 13 arrive, rappelez-vous qu’en raison de préoccupations environnementales, Apple n’inclut plus d’écouteurs ni de brique de chargement dans la boîte de l’iPhone 13. Voici quelques accessoires que vous pourriez envisager de vous procurer pour combler cette lacune.

L’ensemble de la gamme iPhone 13 est alimenté par le dernier processeur A15 Bionic d’Apple et prend en charge la 5G. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max disposent également pour la première fois de la nouvelle technologie d’affichage ProMotion, tandis que l’ensemble de la gamme a reçu des mises à jour notables de l’appareil photo.

Faites-nous savoir dans les commentaires lorsque vous recevrez votre pré-commande iPhone 13, ou lorsque vous pourrez le récupérer avec succès sur l’Apple Store !

