Les premières réactions des médias sociaux à Hawkeye de Marvel sont sorties

Les premières réactions à Marvel’s Hawkeye, la prochaine série à sortir sur le service de streaming Disney +, et elles sont extrêmement positives, mais pas universellement. Hawkeye est dans un endroit étrange dans l’histoire du MCU. Laisser tomber le spectacle juste à temps pour Thanksgiving a du sens grâce à ses attributs de Noël, mais ce spectacle Marvel au niveau de la rue sort juste entre notre introduction officielle à Cosmic Marvel – The Eternals – et notre première aventure dans le multivers avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Les réponses positives louent la chimie entre la nouvelle archère de Hailee Steinfeld, Kate Bishop, et Clint Barton chevronné de Jeremy Renner, ainsi que les enjeux relativement pertinents de la série et la séquence d’ouverture passionnante du spectacle :

J’ai vu les deux premiers épisodes de #Hawkeye et je les ai vraiment creusés. Cela vous donne un nouvel aperçu intéressant du point de vue de Clint et Kate est instantanément incroyablement attachante. Jeremy Renner et Hailee Steinfeld forment un duo vraiment amusant. De plus, Lucky the Pizza Dog est un très bon garçon. – Eric Goldman (@TheEricGoldman) 11 novembre 2021

J’ai vraiment apprécié les deux premiers épisodes de #Hawkeye. C’est léger et aéré d’une manière très Shane Black, mais les profondeurs auxquelles il explore simultanément le traumatisme de Clint et le privilège de Kate m’ont vraiment surpris. Pas encore 100% vendu sur l’histoire mais les personnages sont excellents. pic.twitter.com/wR6kg2Gou4 — Germain Lussier (@GermainLussier) 11 novembre 2021

Si vous êtes comme moi un fan des enjeux au niveau de la rue dans le MCU, alors #Hawkeye est juste dans votre timonerie. Hailee Steinfeld et Tony « Tell Me Again » Dalton volent vraiment la vedette, et j’attends déjà avec impatience le jour où Kate Bishop rencontrera Yelena Belova. pic.twitter.com/A3W7uIl1on – Brian Davids (@PickYourBrian) 11 novembre 2021

Des réactions plus critiques, cependant, ont qualifié les deux premiers épisodes de la série de « tièdes » et de « bricolés », y compris notre propre Mason Downey :

Mec, je n’ai pas aimé les deux premiers épisodes de Hawkeye. Il veut désespérément avoir l’ambiance des livres Fraction / Aja, mais à la place, ce n’est qu’un désordre en bois sans charme avec des blagues guindées et des performances tièdes. Peut-être qu’il aura une finition solide ou quelque chose comme ça, mais mec, un début difficile. – Malheureusement, Mason (@rustypolished) 11 novembre 2021

C’est peut-être parce que je ne suis pas encore dans l’esprit de Noël, mais les premiers épisodes de #Hawkeye ne le font pas vraiment pour moi. Cela semble bricolé et insuffisamment cuit, comme si Marvel se disait: « Eh bien, le public a déjà apprécié XYZ, alors redonnons-lui ça! » pic.twitter.com/l8C6i38Ymg – Eric Italiano (@ericitaIiano) 11 novembre 2021

Hawkeye fait ses débuts avec ses deux premiers épisodes sur Disney + le 24 novembre 2021. Hailee Steinfeld rejoint le MCU en tant que Kate Bishop,