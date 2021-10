Les premières réactions des médias sociaux aux éternels de Marvel l’appellent « captivant », « ambitieux »

Les films Marvel sont devenus prévisibles, pour le meilleur ou pour le pire. Nous connaissons assez bien la plupart des héros centraux, d’Iron Man à Doctor Strange. Alors que nous entrons dans la phase 4 du MCU, cependant, bon nombre de ces visages familiers sont hors de vue. Marvel’s Eternals a été le plus grand point d’interrogation pour le MCU depuis Guardians of the Galaxy Vol. 1. Maintenant, les premières réactions des critiques et des journalistes sur les réseaux sociaux affluent, nous donnant une idée de ce à quoi nous attendre.

Heureusement, les premières réactions à Marvel’s Eternals sont extrêmement positives, le qualifiant de « film Marvel le plus choquant et surprenant que vous verrez », « captivant » et « ambitieux ».

Dan Casey de Nerdist a qualifié Eternals de « délicieusement bande dessinée » et de « les codes spatiaux de Jack Kirby bien faits ».

#Eternals est l’un des films les plus ambitieux de Marvel. Epic dans sa portée, somptueusement tourné et totalement sans vergogne quant à la quantité de connaissances qu’il déverse sur vous.

Un casting formidable, une excellente mise en scène et un livre délicieusement comique. Pas pour tout le monde, mais ce sont les dieux de l’espace de Jack Kirby bien faits. pic.twitter.com/fsuexvcTwY – Dan Casey (@DanCasey) 19 octobre 2021

#Eternals était l’un de mes films les plus anitcaptés de l’année et je suis heureux d’annoncer qu’il n’a pas du tout déçu. Chloé Zhao vous emmène dans un voyage passionnant et émouvant. Les visuels sont incroyables et le casting le tue absolument. Le côté cosmique du MCU s’agrandit🔥 pic.twitter.com/fvqOtuAuxb – Dorian Parks (@DorianParksnRec) 19 octobre 2021

Le film semble également être une version plus mature d’un film Marvel, montrant la scène de sexe rare (mais « très classée G »).

#Eternals , que j’ai vraiment apprécié pour son formidable ensemble, est objectivement le film le plus sexy jamais réalisé par Marvel. Comme dans une scène de sexe réelle (très bien noté tho). Deux hommes s’embrassant. Les visages de Richard Madden et Angelina. – Matt Donnelly (@MattDonnelly) 19 octobre 2021

Malgré toutes les nouvelles entourant la transformation physique de Kumail Nanjiani pour le film, il semble toujours être très dans sa timonerie.

Notre propre Chris Hayner est entré autant que beaucoup d’entre nous – ne sachant absolument rien du film, en partie grâce à la campagne publicitaire opaque – mais « est sorti un fan ».

#Eternals innove pour le MCU et pas de toutes les manières auxquelles vous vous attendez. Alternant entre beau et déconcertant, épique et intime, c’est un film d’idées énormes, où le sentiment compte souvent plus que tout ce qui se passe dans l’histoire. J’ai hâte de le revoir.🪐 pic.twitter.com/KE6oHlU8xI – Drew Taylor (@DrewTailored) 19 octobre 2021

Avec les visuels époustouflants de Chloé Zhao et un ensemble rempli d’acteurs qui se sentent destinés au MCU, #Eternals ne ressemble à aucun autre film Marvel. Tant de grands rebondissements et la chimie de la distribution font vraiment de ce film un film à regarder – Nora Dominick (@noradominick) 19 octobre 2021

ETERNALS: dans le style et le ton, c’est facilement le film le moins semblable à Marvel dans le MCU (il ne ressemble pas à du plastique. aussi, le sexe se produit) et l’échelle est cosmique d’une manière qui fait que l’arc des vengeurs se sent comme un blip. alors pourquoi est-ce encore que des gens en spandex inadaptés se battent contre un mauvais CG pendant 3 heures – david ehrlich (@davidehrlich) 19 octobre 2021

#Eternals de Marvel est spectaculairement étrange et riche avec une nouvelle mythologie MCU qui le fait se sentir séparé de tout le reste. C’est franchement rafraîchissant. Il y a une douceur-amer dans le film que l’on ressent dans ses plans de coucher de soleil – une touche certaine Chloé Zhao. C’est émouvant et réfléchi pic.twitter.com/pIAFAyhJ4D – Erik Davis (@ErikDavis) 19 octobre 2021

Marvel’s Eternals est dans quelques semaines, mais des spoilers circulent déjà, notamment à propos d’une scène de générique de fin (attention aux spoilers !). Il y a une dernière bande-annonce à découvrir, mais le film n’est que dans quelques semaines, alors que Marvel’s Eternals sortira en salles le 5 novembre 2021.