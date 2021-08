Les premières réactions pour ‘Shang-Chi’ sont éclatantes ⋆ 10z viral

Hier soir, c’était la première de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux à Los Angeles. Les stars ont inondé le tapis rouge pour avoir un premier aperçu du dernier héros de Marvel et pour voir Simu Liu reprendre son rôle de Shang-Chi dans l’univers cinématographique Marvel.

Le nouveau super-héros de Marvel, #ShangChi est arrivé à la première mondiale ! pic.twitter.com/8x1waEeKdQ – Shang-Chi (@shangchi) 17 août 2021

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est le premier film de Marvel Studios avec un super-héros asiatique principal et une distribution à prédominance asiatique-américaine et asiatique, et le premier regard sur la légende de Shang-Chi dans le MCU. Apparu pour la première fois dans le monde de la bande dessinée Marvel en 1973, Shang-Chi est un personnage qui attend depuis longtemps les fans de Marvel, et voir Simu Liu (qui a essentiellement manifesté son rôle sur Twitter) entrer sous les projecteurs des super-héros est incroyable. Liu, dont la famille a immigré de Chine au Canada quand il avait cinq ans, a été franc sur le rôle et combien cela signifiait assumer.

Comme pour tous les grands films Marvel, les premières réactions ont commencé à affluer sur Twitter après la première. Tout le monde parle de la brillance de Liu en tant que Shang-Chi, des séquences d’action époustouflantes et de la complexité émotionnelle du film. Des descriptions comme un « triomphe absolu » avec une action « absurdement épique » volent autour. Alors, ce qui semble être un complément parfait au ton et à la qualité de tout ce que la phase 4 est arrivé ! Nous avons hâte de le voir par nous-mêmes.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est PHENOMENAL. Soyez excité. Même la scène de combat/la séquence d’action est meilleure que la précédente. @SimuLiu embrasse pleinement le rôle de super-héros Marvel. Des images étonnantes. Bande originale de tueur. Vous aurez envie de voir cela sur grand écran. #shangchi – Wendy Lee Szany (@WendyLeeSzany) 17 août 2021

#ShangChi est un triomphe absolu, étonnamment spirituel et émotionnellement complexe, avec certaines des meilleures actions du MCU. @SimuLiu est votre nouveau Avenger préféré et la myriade d’influences du film (tout de Jackie Chan à Hayao Miyazaki) rapporte gros). Incroyable.🐉 pic.twitter.com/72Yubnb4KV – Drew Taylor (@DrewTailored) 17 août 2021

On a vu un film #shangchi 10/10 anneaux reverraient pic.twitter.com/IEPGI2rJ5A – Jeff Yang (@originalspin) 17 août 2021

Le réalisateur de #ShangChi, Destin Daniel Cretton, a apporté quelque chose de si frais au MCU. Tellement de style et de coeur. L’action est juste absurdement épique. @SimuLiu est une légende. Il cloue les séquences d’action, apporte le cœur et a un bon timing avec @awkwafina. Bravo! pic.twitter.com/frQGscBBlF – BD (@BrandonDavisBD) 17 août 2021

#ShangChi est fantastique. C’est plein de scènes de combat INCROYABLES, magnifiquement chorégraphiées et plein de femmes badass. Préparez-vous à connaître le nom de Simu Liu si ce n’est déjà fait. Marvel a un autre coup sur les mains. pic.twitter.com/3efV1kzJ7O – Kirsten (@KirstenAcuna) 17 août 2021

Shang-Chi et la légende des dix anneaux remporte le titre de meilleur film de super-héros de 2021 à ce jour. Les scènes d’action sont tout simplement spectaculaires, en particulier la scène du train et du gratte-ciel. Les meilleurs arts martiaux que j’ai vu depuis longtemps. Simu Liu et Awkwafina sont formidables. #ShangChi pic.twitter.com/M0EEMJqKu3 – Scott Menzel (@ScottDMenzel) 17 août 2021

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortiront en salles le 3 septembre !

