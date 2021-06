Les premières tablettes Harmony OS de Huawei ont une interface très familière

Huawei a dévoilé sa première gamme de tablettes basée sur Harmony OS, et la caractéristique la plus remarquable est peut-être l’interface – ou plutôt celle qu’elle emprunte. La société a introduit les ardoises MatePad Pro et MatePad 11 dont la caractéristique principale est une disposition logicielle extrêmement semblable à celle d’un iPad.

Le MatePad Pro 12,6 pouces, son homologue 10,8 pouces et le MatePad 11 11 pouces disposent tous d’un nouveau « bureau pour tablette » clairement influencé par iPadOS, avec une section dock pour les applications récemment utilisées ainsi qu’un réplique subtile de Control Center. Vous aurez bien sûr une disposition plus libre pour les icônes d’applications et les widgets, mais l’expérience de la tablette Huawei sera plus qu’un peu familière si vous avez déjà utilisé du matériel Apple.

La familiarité avec les logiciels mobiles existants ne s’arrête cependant pas là. Malgré les affirmations de Huawei selon lesquelles il s’agit d’un tout nouveau système d’exploitation, Harmony OS dans son état actuel semble finalement être une variante d’Android 10 AOSP avec un léger changement de marque. En fait, sur la base de nos premiers tests, il semble ressembler et agir beaucoup comme une version mise à jour d’EMUI.

Les captures d’écran ci-dessous ont été prises sur le MatePad Pro d’origine (exécutant EMUI 11 sur Android 10) et la nouvelle version exécutant Harmony OS 2.0. Comme vous pouvez le voir, les différences sont au mieux légères – il existe de nombreuses références à Android et l’interface utilisateur est presque identique. Huawei a peut-être de “nouvelles” fonctionnalités de tablette, mais cela semble être actuellement un fork Android plutôt qu’une véritable réinvention logicielle. Nous avons contacté Huawei pour obtenir des éclaircissements.

Vous verrez bien sûr des caractéristiques uniques. Huawei dit que vous pouvez transformer votre MatePad en tablette de dessin pour votre PC et faire glisser le contenu d’un ordinateur Windows directement sur le bureau de votre dispositif Harmony OS. Il y a aussi un stylet M-Pencil pour dessiner. Le système d’exploitation inclut également certaines fonctionnalités de style iPad, telles que l’utilisation d’une tablette comme deuxième moniteur (comme Sidecar pour Mac) ou la réponse aux appels à partir d’un téléphone couplé.

De manière appropriée, la gamme MatePad Pro prend en charge une fixation de clavier magnétique pleine taille avec une course de touche de 1,3 mm plus semblable à celle d’un bureau.

Le MatePad Pro 12,6 pouces est le produit phare de la gamme de tablettes Huawei. Son écran OLED (mais seulement 60 Hz) est la pièce maîtresse, mais vous trouverez également un processeur Kirin 9000E, huit haut-parleurs, quatre microphones et une configuration triple caméra arrière. La batterie de 10 050 mAh peut gérer jusqu’à 14 heures de lecture vidéo locale, et vous aurez des options pour une charge filaire de 45 W, une charge sans fil de 27 W et une charge inversée de 10 W pour alimenter les téléphones et les écouteurs.

D’autres modèles de tablettes Huawei sont basés sur le matériel Qualcomm. Le MatePad Pro de 10,8 pouces est construit autour du Snapdragon 870 de classe pas tout à fait phare, tandis que le MatePad 11 grand public utilise l’ancien Snapdragon 865. L’appareil non-Pro a un écran de 2 560 x 1 600 120 Hz, et il a toujours le support M-Pencil et clavier ainsi qu’une configuration audio à quatre haut-parleurs et quatre micros.

Huawei n’avait pas proposé de prix ou de disponibilité pour la gamme de tablettes au moment de la rédaction de cet article. Il a dit que le MatePad Pro viendrait en Europe occidentale. Cependant, le coût peut ne pas avoir autant d’importance que l’écosystème d’applications. Sans les applications ou services Google, les MatePads peuvent être difficiles à vendre, à moins que vous ne puissiez vivre avec leur logiciel inclus.