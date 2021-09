Les premières versions bêta d’iOS 15.1 et d’iPadOS 15.1 sont désormais disponibles pour les testeurs publics

Apple a lancé aujourd’hui les premières versions bêta publiques des prochaines versions bêta d’iOS 15.1 et d’iPadOS 15.1, un jour après avoir lancé les premières versions bêta aux développeurs et quelques jours seulement après la sortie d’iOS 15 et d’iPadOS 15 au public.



Les bêta-testeurs publics qui se sont inscrits au programme de test bêta d’Apple peuvent télécharger les mises à jour iOS et ‌iPadOS 15.1‌ par liaison radio après avoir installé le certificat approprié à partir du site Web de la bêta publique.

SharePlay fait un retour dans iOS 15.1, Apple testant à nouveau la fonctionnalité qui a été supprimée avant le lancement d’iOS 15. SharePlay est conçu pour permettre aux utilisateurs d’appeler leurs amis et leur famille et d’interagir en regardant des films, en regardant la télévision ou en écoutant de la musique ensemble .

Apple a ajouté des fonctionnalités telles que les listes de lecture partagées et la synchronisation des émissions de télévision afin que tout le monde voie la même chose en même temps. SharePlay a également une fonction de partage d’écran intégrée, et Apple travaille toujours sur les bogues.

Associé à la version bêta de HomePod 15.1 (sur invitation uniquement), iOS 15.1 ajoute l’audio sans perte et Dolby Atmos avec prise en charge de l’audio spatial au ‌HomePod‌ et au HomePod mini, mettant les haut-parleurs d’Apple en conformité avec les iPhones, iPads et Mac.

Les utilisateurs d’iPhone qui ont un fournisseur de soins de santé ou un dossier d’état qui utilise des cartes de santé SMART peuvent importer leurs dossiers de vaccination COVID-19 dans l’application Santé et peuvent ensuite ajouter une carte de vaccination à l’application Wallet. Il s’agit d’une fonctionnalité facultative qui utilise une spécification globale, mais les prestataires de soins de santé doivent la mettre en œuvre.

À l’heure actuelle, les cartes de santé intelligentes sont ou seront disponibles pour les personnes en Californie, en Louisiane, à New York, en Virginie, à Hawaï et dans certains comtés du Maryland, ainsi que pour celles qui ont été vaccinées chez Walmart, Sam’s Club et CVS Health. Les prestataires de soins de santé tels que les fournisseurs de dossiers de santé électroniques comme Epic et Cerner prennent également en charge les cartes de santé intelligentes.