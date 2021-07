Les premiers à retirer le masque recommandent maintenant de le remettre.

in

27/07/2021 à 18:33 CEST

Depuis qu’en mai le CDC des États-Unis a mené le grand retour à la normalité pour les personnes vaccinées, éliminant l’obligation de porter un masque même dans la plupart des espaces intérieurs, le nouveau guide qui sort aujourd’hui donne un changement radical à la situation.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui ont le plus résisté à la modification de leurs critères et à la réimposition de restrictions, recommandent désormais l’utilisation de masques à l’intérieur dans certaines régions du pays.

Le changement est motivé par les rapports que les experts du CDC traitent concernant l’augmentation des infections causées par la variante Delta, même chez les personnes qui ont déjà le calendrier vaccinal complet.

Et s’il est vrai que les vaccins conservent leurs bonnes données en termes de protection contre la version la plus grave de la maladie ou la mort de Covid-19, également contre la variante Delta, le déclenchement d’infections et l’incidence qu’ils peuvent avoir ceux qui refusent se faire vacciner ont motivé cette décision.

Et comme le CDC n’est pas exactement le plus alarmiste du monde, pour ce type de recommandation, il ne fait jamais de mal de les écouter et d’en tenir compte, peu importe à quelle distance nous sommes d’eux.

Retour aux masques, une décision bienvenue

Et que très récemment, en particulier la semaine dernière, un porte-parole du CDC a déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de modifier les limitations si cela n’était pas motivé par la science communiquant qu’il y avait un changement significatif dans la situation actuelle de la pandémie.

Mais la réalité est que quelque chose a dû se passer pour que les responsables fédéraux se réunissent dimanche soir pour examiner les nouvelles données et ont fini par revenir sur leur décision concernant les masques, tant de fois soutenue.

Le retour au masque a eu un écho majoritairement positif parmi les experts. Dans la mesure où le Dr Celine Gounder, spécialiste des maladies infectieuses du Bellevue Hospital Center de New York, a déclaré :

Je pense que c’est une excellente décision. Un pas dans la bonne direction, étant donné ce que les scientifiques apprennent sur la capacité de la variante Delta à provoquer des infections inévitables.

Dès le deuxième jeudi de mai

Les responsables fédéraux de la santé ont déclaré le deuxième jeudi de mai que les Américains entièrement vaccinés pourraient cesser de porter le masque ou maintenir une distance sociale dans la plupart des contextes, y compris à l’intérieur.

À l’époque, c’était une décision controversée, car de nombreux experts ont sévèrement critiqué la décision, assurant publiquement qu’elle était prématurée, surtout compte tenu du grand nombre de personnes qui n’étaient pas encore vaccinées.

Mais beaucoup d’autres y ont vu le signe le plus clair à ce jour que la pandémie pourrait se terminer aux États-Unis.

Et la directrice du CDC, le Dr Rochelle P. Walensky, a ensuite appuyé la décision par une déclaration qui ne laissait aucun doute :

«Nous avons tous désiré ce moment. Si vous êtes complètement vacciné, vous pouvez commencer à faire les choses que vous avez cessé de faire à cause de la pandémie.

Mais cette décision, qui reposait sur le fait que selon les données de l’époque la transmission du virus entre personnes vaccinées était une situation “rare”, et que les vaccins semblaient efficaces contre toutes les variantes connues du coronavirus, maintenant ils ne sont pas sujets.

Avec la variante Delta qui envahit le monde, la transmission entre personnes vaccinées n’est pas un phénomène étrange, et les vaccins ne se révèlent pas complètement efficaces contre toutes les variantes connues du coronavirus.

Il est vrai que pour le moment, les vaccins débarrassent en fait ceux qui ont le régime complet de la version sévère de la maladie. Même ceux infectés par la variante Delta.

Mais des rapports faisant état de grappes d’infections parmi des personnes entièrement immunisées ont suggéré que cette “souche double mutante indienne” (comme on l’appelait à l’origine) pourrait briser la barrière vaccinale plus fréquemment que les précédentes itérations du virus.

Et la réponse est un retour à la prudence, notamment dans les régions des États-Unis où moins de personnes sont vaccinées.

En Espagne il y a tout un pays à vacciner

En ce qui concerne l’Espagne, bien que la présence d’anti-vaccins soit très faible et la plupart des personnes pouvant se faire vacciner, la réalité des données est encore très faible.

Si l’on peut considérer un succès que, selon les données mises à jour aujourd’hui, 54% de la population espagnole, soit 25 944 318 personnes, a déjà été vaccinée avec le calendrier complet, il ne faut pas oublier ceux qui manquent.

Plus précisément, nous parlerions de près de 21 millions de non vaccinés.

Et ce chiffre n’est pas un pourcentage plus ou moins élevé. C’est, à nous de nous comprendre, comme si presque tous les pays de l’UE avaient tous leurs habitants non vaccinés.

Parce que la population totale de chacun d’entre eux est inférieure aux près de 21 millions de personnes qui sont toujours ici sans la directive complète.

Et c’est tout sauf les 5 grands, qui sont l’Allemagne (83 millions), la France (67) l’Italie (60) l’Espagne (47) et la Pologne (38).