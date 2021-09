Les premiers benchmarks de l’iPhone 13 Pro détruisent tous les téléphones Android

“Franchement, la concurrence rattrape toujours nos jetons, pas seulement par rapport à l’année dernière, mais même par rapport à il y a deux ans”, a déclaré Kainn Drance d’Apple en discutant des performances de l’iPhone 13 lors de l’événement de cette semaine. « Et aujourd’hui, nous étendons notre avance avec l’A15 Bionic. Apple a abordé les performances de l’A15 Bionic dans divers segments de l’émission, car la puce alimente cinq appareils différents. L’iPad mini 6, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max fonctionnent tous sur des versions de l’A15 Bionic. Et maintenant, les premiers benchmarks de l’iPhone 13 Pro ont fuité, montrant à quel point Apple a une avance sur la concurrence.

Performances de l’A15 Bionic : « Despair » pour Android

Les puces A15 ne sont pas exactement identiques. Le SoC de l’iPhone 13 Pros et de l’iPad mini dispose d’un GPU à 5 cœurs par rapport aux GPU à 4 cœurs pour les modèles d’iPhone 13 moins chers. Mis à part les performances graphiques, toutes les versions A15 contiennent le même processeur à 6 cœurs que nous attendons des chipsets d’Apple. Et nous savons que les modèles d’iPhone 13 Pro sont livrés avec 6 Go de RAM, contre seulement 4 Go de RAM sur l’iPhone 13 standard et le 13 mini.

Cela nous amène au tweet d’Ice Universe ci-dessous qui présente les premiers scores Geekbench 5 pour l’A15 Bionic de l’iPhone 13.

Score Apple A15 Geekbench, un seul mot reste à Android : désespoir. pic.twitter.com/luxuWmUZlZ – Univers de glace (@UniverseIce) 16 septembre 2021

L’initié dit qu’il ne reste « qu’un mot à Android : désespoir ». C’est une remarque intéressante étant donné qu’elle vient d’un fan dévoué de Samsung. Quiconque suit “Ice” sait qu’il a critiqué Samsung à maintes reprises en comparant les téléphones du géant coréen à d’autres appareils Android de Chine. C’est-à-dire que le leaker est plus que familier avec les combinés Android et leurs performances.

Pourquoi les comparaisons de vitesse entre iPhone et Android sont importantes

Les benchmarks à eux seuls ne raconteront jamais l’histoire complète des performances d’un appareil. Et la plupart des acheteurs ne se soucient pas de ces chiffres. Et si l’iPhone 13 enregistrait plus de 1700 points dans les tests monocœur et plus de 4800 points dans les tests multicœurs ? Mais les tests montrent qu’Apple est toujours en tête du peloton, de loin. Ce type de performances garantira aux acheteurs d’iPhone 13 des appareils qui dureront des années.

Quelqu’un qui achète un iPhone 13 en ce moment pourrait très bien l’utiliser pendant de nombreuses années sans remarquer de problèmes de performances. Ils continueront également à recevoir des mises à jour iOS pendant très longtemps. Par exemple, l’iPhone 6s de 2015 est sur le point de recevoir la mise à jour iOS 15 d’Apple le lundi 20 septembre. Cela fait six ans que le téléphone est sorti pour la première fois ! On ne peut certainement pas en dire autant des appareils Android.

Premiers scores de référence de l’iPhone 13 Pro Geekbench 5. Source de l’image : Geekbench 5

La liste Geekbench 5 pour l’iPhone 13 révèle que nous examinons un modèle Pro. On ne sait pas s’il s’agit de l’iPhone 13 Pro ou Pro Max, mais la liste nous indique que le combiné dispose de 6 Go de RAM. Comme on le voit ci-dessus, cette version de l’iPhone 13 Pro est cadencée à 3,23 GHz, ce qui représente une amélioration significative par rapport à la vitesse maximale de l’iPhone 12 Pro Max de 2,99 GHz (comme indiqué ci-dessous).

Scores de référence de l’iPhone 12 Pro Max Geekbench 5. Source de l’image : Geekbench 5

Comparaisons de référence de l’iPhone 13

Les choses deviennent intéressantes si l’on compare l’iPhone 13 Po aux anciens iPhones qu’Apple vend toujours et aux meilleures alternatives Android disponibles dans les magasins en ce moment.

iPhone 12 Pro Max contre iPhone 13 Pro

Nous allons commencer par les comparaisons évidentes entre iPhone et iPhone. Les téléphones iPhone 13 et iPhone 12 sont tous deux dotés de puces de 5 nm. Mais l’A15 Bionic est construit sur un processus TSMC supérieur. Les scores ci-dessous montrent que l’A15 Bionic brille par ses performances multicœurs par rapport à l’A14 Bionic.

iPhone 12 Pro Max vs iPhone 13 Pro Geekbench 5 scores de référence. Source de l’image : Geekbench 5

iPhone 11 contre iPhone 13 Pro

Apple vend toujours l’iPhone 11, qui est une bonne affaire à 499 $. Toute personne à la recherche d’un iPhone bon marché devrait absolument vérifier l’iPhone 11 avant de regarder un appareil d’occasion. L’iPhone 11 fonctionne sur la puce iPhone 13 Bionic, construite sur un processus de 7 nm. La même puce alimente l’iPhone SE de 2e génération, les performances seront donc similaires entre les deux appareils.

La comparaison de référence ci-dessous devrait aider les propriétaires actuels d’iPhone 11 s’ils doivent ou non mettre à niveau. Mais les chiffres brossent un tableau clair. L’iPhone 13 Pro offrira des gains de vitesse considérables par rapport au combiné 2019.

iPhone 11 vs iPhone 13 Pro Geekbench 5 scores de référence. Source de l’image : Geekbench 5

Galaxy S21 Ultra contre iPhone 13 Pro

Apple a déclaré lors de l’événement iPhone 13 que les combinés Android rattrapaient toujours les puces de la série A de deux ans. La comparaison de référence Geekbench 5 ci-dessous montre précisément à quelle vitesse l’iPhone 13 Pro est comparé au combiné haut de gamme Galaxy S21 de cette année. La variante Ultra est la meilleure version Galaxy S21 que vous pouvez trouver dans les magasins. Le téléphone contient le SoC Snapdragon 888 qui alimente plusieurs produits phares Android 2021.

Inutile de dire que l’iPhone 13 Pro écrase le produit phare de Samsung de la même année. Mais c’est encore pire. Ce test montre également que le Galaxy S21 Ultra obtient des scores inférieurs à ceux de l’iPhone 11 2019 dans le même test Geekbench.

Scores de référence du Galaxy S21 Ultra contre l’iPhone 13 Pro Geekbench 5. Source de l’image : Geekbench 5

Pixel 5 contre iPhone 13 Pro

Cela ne devrait jamais être un concours, mais nous le mettons néanmoins ici. Google a choisi l’année dernière d’équiper une puce Qualcomm de milieu de gamme à l’intérieur des téléphones phares Pixel. L’appareil Pixel 5 est le meilleur téléphone Google que vous puissiez acheter en ce moment. Il concurrence directement l’iPhone et le Galaxy S21.

L’iPhone 13 Pro efface évidemment le Pixel 5. Il n’y a aucune comparaison entre les deux. Heureusement, Google fabrique son propre SoC pour le Pixel 6, nous oublierons donc bientôt les comparaisons de référence comme celle ci-dessous.

Pixel 5 vs iPhone 13 Pro Geekbench 5 scores de référence. Source de l’image : Geekbench 5