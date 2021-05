Les premiers benchmarks M1 iPad Pro sont un cauchemar pour Intel et Android – .

Beaucoup de gens s’attendaient à ce que le nouvel iPad Pro présente une variante de la puce A14 Bionic de la série iPhone 12. Apple utiliserait un processeur A14X de manière typique avec la nomenclature des puces de la série A pour l’iPad Pro, mais le System-on-Chip (SoC) serait plus proche du M1 que de l’A14. Les rapports précédant l’événement du printemps d’Apple indiquaient que les iPad Pro 2021 seraient aussi puissants que les Mac M1 lancés par Apple en novembre dernier. Apple a surpris tout le monde pendant le spectacle, mettant le même puissant processeur M1 dans les modèles iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces. Cela a donné aux nouveaux iPad Pro plus de puissance que toute autre tablette et plus de puissance que les ordinateurs portables Intel. Comme nous l’avons déjà expliqué, l’iPad Pro M1 a trop de puissance qu’il n’en a besoin, bien qu’Apple ait déjà taquiné que les développeurs pourraient utiliser toute cette marge supplémentaire pour des applications plus avancées – et Apple se trouve également être un développeur iPadOS.

Les nouveaux iPad Pro sont disponibles en précommande et les premières critiques devraient chuter la semaine prochaine, selon de récentes fuites. Les premiers tests de référence sont déjà là, confirmant que l’iPad Pro sera un problème considérable pour les fabricants de tablettes Intel et Android.

Trouvés pour la première fois par MacRumors, les tests Geekbench 5 pour l’iPad Pro 12,9 pouces révèlent les scores M1 de plus de 1700 points dans les tests monocœur et près de 7300 dans les tests multicœurs. Les résultats prouvent que les déclarations de performance d’Apple pour les nouveaux iPad Pro étaient correctes – que les tablettes sont 50% plus rapides que la génération précédente. Le M1 est 56% plus rapide en monocœur et 51% plus rapide dans les tests multicœurs que le SoC A12Z équipant la série précédente d’iPad Pro.

Les scores multicœurs du M1 iPad Pro sont similaires à ceux du M1 MacBook Air, et tous deux surpassent la puce Core i9 à l’intérieur du MacBook Pro 16 pouces (6845). C’est une ancienne puce Intel, et Intel vient de mettre à jour ses processeurs mobiles, mais la comparaison est toujours valable. Intel a mené une campagne agressive contre les MacBook M1 ces derniers mois, une campagne qui s’est largement retournée contre lui, donnant à Intel une mauvaise image plutôt que les tout nouveaux processeurs de bureau d’Apple.

Ces premiers tests Geekbench montrent qu’Apple ne mentait pas sur les performances de l’iPad Pro. La société n’a en aucun cas modifié les puces et le M1 alimentant l’iPad Pro offrira la même vitesse que le M1 sur les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau macOS.

Nous avons déjà expliqué pourquoi le M1 n’est que la première phase du cauchemar ARM d’Intel. Apple montre aux autres fabricants de puces ce qu’un processeur ARM personnalisé peut faire. Il ne convient pas uniquement aux smartphones et aux tablettes; il peut également alimenter les ordinateurs traditionnels. Microsoft s’intéresse également aux ordinateurs alimentés par ARM, et Qualcomm fabrique son propre SoC ARM de bureau depuis des années. Samsung voudra peut-être également suivre les traces d’Apple et Google fabrique ses propres puces ARM pour les appareils Pixel. Le M1 sera le processeur à battre. Et cela mettra une pression supplémentaire sur Intel et AMD.

Mais le M1 iPad Pro est aussi un cauchemar pour les fabricants de tablettes Android. Aucun rival de l’iPad Pro ne peut rivaliser avec le M1 – et il n’y en a pas beaucoup, pour commencer. Ce qui est encore pire, c’est qu’Apple continuera à lancer des successeurs de la série M dans les années à venir. À mesure que le M1 vieillit, il pourrait être installé dans des iPad Air et des iPad moins chers qui rivalisent avec les androïdes de milieu de gamme.

Quand Apple a déclaré qu’il appartenait aux développeurs d’utiliser la puissance supplémentaire que le M1 apporte à l’iPad Pro, nous avons supposé qu’Apple ne pouvait pas encore parler de ses propres innovations pour iPadOS qui peuvent tirer parti des performances du M1. iPadOS 15 pourrait apporter des améliorations supplémentaires pour tirer parti de la vitesse M1 et des applications Pro qui sont généralement vues sur les ordinateurs de bureau. Ces types de fonctionnalités seraient également de mauvaises nouvelles pour Android et Intel. Pourquoi acheter une tablette Android ou un ordinateur portable alimenté par Intel alors qu’un iPad Pro peut gérer un nombre croissant de tâches et fournir une tablette informatique régulière dans un seul package?

