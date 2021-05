Les premiers chiffres de la saison des résultats de mars de India Inc indiquent une assez bonne performance, mais la deuxième poussée jette un voile

Pour être sûr, l’échantillon est fortement empilé en faveur des entreprises informatiques performantes, mais d’autres n’ont pas été trop mal non plus.

Le premier lot de chiffres de India Inc cette saison de résultats – earlybirds – montre que les entreprises ont assez bien réussi. Avec le rétablissement des chaînes d’approvisionnement et une certaine demande refoulée en attente d’être satisfaite, le trimestre de mars semble avoir été bon. Pour être sûr, l’échantillon est fortement empilé en faveur des entreprises informatiques performantes, mais d’autres n’ont pas été trop mal non plus.

Les revenus ont augmenté intelligemment grâce à de meilleurs volumes et de solides réalisations – les fabricants de deux-roues, par exemple, ont augmenté les prix et ont également vendu une meilleure gamme de produits. Une tendance clé est que les entreprises continuent de réduire leurs coûts et de gagner en efficacité partout où elles le peuvent; Ambuja Cements, par exemple, a enregistré de fortes marges avec un coût par tonne en baisse de 4% en glissement annuel.

Certes, plusieurs entreprises ont souffert de la hausse des prix des matières premières; Les marges brutes d’Hindustan Unilever, par exemple, se sont contractées de 117 pb en glissement annuel, et chez Maruti Suzuki, une plus grosse facture de matières premières a rongé les bénéfices. Cependant, dans l’ensemble, une augmentation beaucoup plus faible des dépenses de seulement 11% en glissement annuel par rapport à une augmentation des revenus de 16% et plus a assuré que les marges bénéficiaires d’exploitation – collectivement pour 139 entreprises – ont augmenté de 400 points de base en glissement annuel.

Jusqu’à présent, les stars ont été les sociétés de services logiciels, qui ont non seulement rapporté des chiffres remarquables, mais ont également annoncé qu’elles disposaient de solides pipelines d’accords qui assureraient une bonne croissance des revenus au cours de l’exercice 22. Les commentaires des entreprises en contact avec les consommateurs se sont montrés prudents, compte tenu des dommages causés par la féroce deuxième vague de la pandémie.

