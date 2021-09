Les premiers clients achètent l’iPhone 13 dans les magasins de détail le jour du lancement – .

Nous avons déjà vu arriver des photos des premières précommandes d’iPhone 13, et maintenant Apple a partagé des photos de certains des premiers clients à acheter l’iPhone 13 dans ses magasins de détail.

Jusqu’à présent, Apple a partagé des photos d’Apple Sanlitun à Pékin…

L’entreprise ajoute généralement des photos tout au long de la journée.

Le vendredi 24 septembre, la gamme innovante et élégante d’iPhone 13, le nouvel iPad mini puissant et l’iPad de neuvième génération ont été mis en vente dans le monde entier. Les emplacements Apple Store, ainsi que la boutique en ligne d’Apple, sont ouverts aux clients qui souhaitent découvrir et expérimenter les dernières gammes d’iPhone et d’iPad.

Redessinés à l’intérieur et à l’extérieur, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max présentent le système de caméra professionnel le plus avancé jamais conçu sur iPhone, l’écran Super Retina XDR avec ProMotion, une autonomie améliorée, la puce A15 Bionic conçue par Apple et la 5G. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini sont dotés du système à double caméra le plus avancé jamais conçu pour l’iPhone et de la puissante puce A15 Bionic dans un design élégant et durable.

L’iPad mini est doté d’un design tout écran, de la puce A15 Bionic, de la 5G, de Center Stage et plus encore. L’iPad est doté du A13 Bionic, du Center Stage, du True Tone conçu par Apple et commence maintenant avec le double de stockage.

En ligne ou en magasin, les spécialistes Apple sont disponibles individuellement pour aider les clients à choisir leur nouveau produit, échanger un ancien, trouver une offre d’opérateur intéressante et les aider à être opérationnels sur leur nouvel appareil.

