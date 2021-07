Les premiers concepts de la télécommande Wii ont été découverts dans la Nintendo Gigaleak

L’année dernière, comme vous vous en souvenez peut-être, Nintendo a été victime d’un énorme “Gigaleak” – révélant les secrets passés de l’entreprise, le code source, les actifs inutilisés, des personnages qui n’avaient jamais été vus auparavant, et bien plus encore.

Aujourd’hui, plus d’un an plus tard, il semble que de nouvelles découvertes soient encore en cours et nous vous présentons aujourd’hui une image de certains des premiers modèles de télécommandes Wii. Cela vient du compte Twitter Forest of Illusion, qui se concentre exclusivement sur la préservation de Nintendo.

Les premières conceptions de la Wii-Mote. pic.twitter.com/GYAb9dLqdS— Forêt de l’illusion (@forestillusion) 20 juillet 2021

Comme vous pouvez le voir, toutes les conceptions sont considérablement différentes de la version finale du produit. Quelques-uns ressemblent même davantage à une télécommande de télévision dans la moitié supérieure. Oh, et ils sont également de couleur vert citron – une couleur présentée par Nintendo avant la sortie de la console.

Bien que cela ne soit pas visible dans l’image ci-dessus, Nintendo Enthusiast a également noté que les conceptions pouvaient être plus petites que la version finale du produit. Bien que cela ne soit basé que sur des comparaisons du D-Pad.

Que pensez-vous de ces premiers concepts de télécommande Wii ? Étiez-vous fan du design final à la fin? Laissez un commentaire ci-dessous.