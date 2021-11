Les premiers cris ! Gabby prédit les champions de cette saison, qui va tomber, star surprise, plus gros flop et plus

Nous y avons tous été. Vous sortez avec des amis au début de la saison, et tous les Tom, Dick et Harry pensent qu’ils ont passé en revue cette année avant même qu’elle ne commence.

Mais maintenant, à près d’un tiers du début de la campagne avec une course au titre de Premier League plus proche que jamais, nous savons que ce n’est jamais aussi simple que cela.

EDGE : Gabby Agbonlahor fait ses pronostics début 2021/22 – vainqueurs de Premier League, soulier d’or, manager de la saison et plus encore…

Nous avons donc demandé à Gabby Agbonlahor de faire de gros appels sur la façon dont le reste de cette saison va se dérouler, et il a dûment tenu ses promesses.

Regardez la vidéo ci-dessous pour entendre ses cris pour les champions de cette saison, les équipes reléguées, la star surprise, le plus gros flop et plus encore…

