Les premiers démontages de l’iPhone 13 éliminent les nouvelles capacités de batterie gigantesques

La grande nouvelle gamme d’iPhone 13 d’Apple est maintenant en vente et, les combinés étant en vente depuis quelques heures, ce n’était qu’une question de temps avant que quelqu’un ne commence à les démonter. Effectivement, c’est arrivé et cela nous a donné notre premier aperçu des batteries qui vivent à l’intérieur de ces choses.

Apple a promis des améliorations globales de la durée de vie de la batterie par rapport aux modèles iPhone 12 sortants, ce que les premières critiques ont confirmé. On s’attendait à ce que l’impressionnant A15 Bionic soit la raison des gains de consommation d’énergie, mais il y a plus – les quatre modèles d’iPhone 15 ont des batteries plus grosses que l’année dernière et certains avec une marge assez importante également.

Comme le rapporte MacRumors, un certain nombre de démontages sont déjà apparus en ligne et les numéros de batterie en font une lecture impressionnante.

iPhone 13 mini : 2 406 mAh iPhone 13 : 3 227 mAh iPhone 13 Pro : 3 095 mAh iPhone 13 Pro Max : 4 352 mAh

Pour mettre cela dans un certain contexte, voici les capacités de la batterie de la gamme iPhone 12 d’Apple :

iPhone 12 mini : 2 227 mAh iPhone 12 : 2 815 mAh iPhone 12 Pro : 2 815 mAh iPhone 12 Pro Max : 3 687 mAh

Il est facile de comprendre pourquoi l’iPhone 13 Pro Max d’Apple est un champion de la batterie. Sa batterie a considérablement augmenté, tandis que l’A15 Bionic susmentionné aide sûrement en utilisant moins d’énergie. Combinez les deux et vous obtenez une autonomie impressionnante, quel que soit l’iPhone que vous achetez cette année. Avec l’iPhone 13 mini maintenant capable de durer environ 90 minutes de plus que le modèle de l’année dernière, cela pourrait être une option viable pour beaucoup. Cependant, il ne fait aucun doute que le meilleur iPhone pour les guerriers de la route est l’iPhone 13 Pro Max. Il possède la plus grande batterie de tous et le modèle de l’année dernière était également plus que capable.