Les premiers détails de la Samsung Galaxy Tab S8 sont filtrés, et il y aurait jusqu’à trois modèles | La technologie

Jusqu’à trois nouvelles tablettes Galaxy Tab S8 pourraient préparer le lancement de Samsung après l’été, et vous serez surpris à la fois par la taille de leur écran et par leur prix.

Samsung continue de miser fortement sur le marché de niche des tablettes, non seulement en présentant les récentes Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite, mais en pensant déjà à l’avenir avec le départ hypothétique de la nouvelle ligne Galaxy Tab S8, qui pourrait arriver en cette seconde partie de l’année.

En fait, nous avons déjà la première fuite sérieuse sur l’existence de cette nouvelle gamme de tablettes que les Sud-Coréens préparent. Et c’est que si l’année dernière ils ont lancé le Galaxy Tab S7 et même une version plus avancée pour rivaliser avec l’iPad Pro d’Apple, maintenant sous une nouvelle fuite basée sur une enquête menée par Samsung lui-même en Corée du Sud les détails concernant sa nouvelle ligne hypothétique Tab S8 sont inclus.

Selon cette fuite, via AndroidPolice, nous aurons trois modèles, le modèle de base, le modèle plus et un supposé modèle Ultra avec un très grand écran. D’une part, nous avons le Modèle de base de 11 pouces Et ce serait une amélioration par rapport à la Galaxy Tab S7 de l’année dernière, mais en optant désormais pour un écran TFT 120 Hz au lieu des panneaux AMOLED. Il aurait une batterie de 8000mAh et une charge de 45W. Bien que le processeur ne soit pas encore connu, oui, il semble qu’il inclura 8 Go de RAM et 128-256 Go de stockage.

Basquait 314,6″ OLED 120Hz0,55cm d’épaisseur650g12 000mAh, Max 45W8G + 128Go, 12Go + 512Go Avant 8MP + 5MP (Ultra Wide) Arrière 13/5MP (Dual) + FlashFastest next-gen APQuad Speakers BLE Pen (inclus) Clavier Premium, KRW 320 000 sous-écran empreinte digitalePrice + fonctionnalités ci-dessous : pic.twitter.com/ANwaW6mNIl – Tron ❂ (@FrontTron) 28 mai 2021

Le prochain modèle sur la liste serait le successeur de la Galaxy Tab S7+ qui comprendrait un panneau OLED de 12,4 pouces à 120 Hz, une batterie plus grande de 10 090 mAh et un châssis plus mince. Le reste correspondrait au modèle de base.

Mais le modèle en étoile serait une hypothèse Galaxy Tab S8 Ultra cela aurait un énorme Écran OLED 14,6 pouces 120 Hz avec une caméra frontale ultra-large de 5MP et un objectif standard de 8MP. Le modèle miserait sur 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, même s’il serait également commercialisé avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

En ce qui concerne la la configuration de la caméra serait identique sur les trois modèles. Il miserait sur un double capteur pour offrir la meilleure qualité en photographies. Ils devraient également inclure quatre haut-parleurs, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et la prise en charge du stylet S-Pen.

Il y a aussi une fuite sur les prix, même si cela pourrait changer. Selon la fuite, ils commentent que le modèle de base commencera avec un prix de base de 740 $, le modèle plus pourrait atteindre jusqu’à 1120 $ tandis que le modèle Ultra pourrait aller jusqu’à 1320 $.