Les écouteurs Nothing’s Ear 1, lancés plus tôt cette année dans une palette de couleurs en plastique blanc et transparent attrayant, seront bientôt disponibles en noir. La nouvelle édition noire de Nothing Ear 1 comporte toujours du plastique transparent dans sa construction, mais elle est maintenant accompagnée de plastique noir mat. La nouvelle palette de couleurs sera largement disponible à partir du 13 décembre au même prix que les versions blanches d’origine : 99 $ / 99 £.

Mis à part le nouveau design, ces écouteurs sont fonctionnellement identiques à ce que Nothing a publié plus tôt cette année. Vous obtenez toujours jusqu’à 5,7 heures d’autonomie de la batterie des écouteurs avec la suppression du bruit désactivée, tombant à quatre heures si vous l’allumez. En plus de l’affaire, vous bénéficiez d’un maximum de 34 heures. Les écouteurs sont également résistants à l’eau IPX4 et peuvent être chargés sans fil à l’aide de Qi.

Gros plan sur les écouteurs.Image : rien

La société qualifie la nouvelle couleur d’« édition limitée », mais a ajouté qu’elle espère qu’elle deviendra « un ajout permanent à sa gamme ».

Rien ne prétend également que ses écouteurs Ear 1 sont désormais neutres en carbone et qu’il a travaillé avec la société de certification tierce SGS pour aider à évaluer et à neutraliser son empreinte carbone. Mais la société accepte également le paiement pour eux en crypto-monnaies, dont les réseaux de paiement sont notoirement énergivores à exploiter. On estime que le réseau Bitcoin à lui seul utilise environ la même quantité d’électricité chaque année que l’État de Washington, et entre 25 et 60 % de cette quantité proviendrait de sources non renouvelables.

Lorsque je n’ai rien demandé à propos de cette apparente contradiction, cela m’a orienté vers le Crypto Climate Accord, un effort visant à faire en sorte que l’industrie de la crypto produise des émissions nettes nulles dans neuf ans en 2030.

Si vous souhaitez acheter les écouteurs « neutres en carbone » de Nothing avec crypto-monnaie, la société acceptera Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) et Dogecoin (DOGE) pour les achats effectués via sa propre boutique en ligne à certains pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon.