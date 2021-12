Les premiers établissements légaux de consommation de drogues devraient ouvrir à New York, selon de Blasio

Le premier ensemble d’établissements de consommation de drogue supervisée à New York a été autorisé à ouvrir, selon le maire démocrate Bill de Blasio.

Les centres de prévention des surdoses ont été annoncés en collaboration avec le service de santé de la ville. Leurs emplacements à travers la ville sont principalement basés sur les besoins de santé de la communauté et fourniront des soins médicaux, des informations et des connexions aux installations de traitement de la toxicomanie.

L’objectif des centres, au moins en partie, est de réduire la consommation publique de drogues et le nombre de seringues égarées que l’on peut actuellement trouver dans toute la ville.

« La ville de New York a mené la bataille du pays contre le COVID-19, et la lutte pour assurer la sécurité de notre communauté ne s’arrête pas là », a déclaré le maire. « Après une étude exhaustive, nous connaissons la bonne voie à suivre pour protéger les personnes les plus vulnérables de notre ville. Et nous n’hésiterons pas à le prendre.

« Les centres de prévention des surdoses sont un moyen sûr et efficace de faire face à la crise des opioïdes. Je suis fier de montrer aux villes de ce pays qu’après des décennies d’échec, une approche plus intelligente est possible.

Le service de santé de la ville a mené une étude suggérant que les centres supervisés pourraient sauver jusqu’à 130 vies par an. En 2020, la ville de New York a enregistré plus de 2 000 décès par surdose de drogue.

« Donner aux gens un espace sûr et solidaire sauvera des vies et ramènera les gens de la rue, améliorant ainsi la vie de toutes les personnes impliquées. Les centres de prévention des surdoses sont un élément clé d’une réduction des méfaits plus large », a déclaré le commissaire à la santé de la ville, David Chokshi.

