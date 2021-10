Les premiers favoris du Real Madrid avec le Paris Saint-Germain, Newcastle et l’ancien club de Liverpool sont également dans le mix pour la star de Manchester City alors qu’il fait allusion au transfert

Raheem Sterling a admis qu’il envisageait un transfert loin de Manchester City afin d’obtenir plus de temps de jeu.

Le joueur de large anglais, qui a remporté trois titres de Premier League au stade Etihad, n’a effectué que deux départs dans l’élite cette saison.

Sterling a joué un rôle diminué sous Pep Guardiola ce trimestre

Sterling était l’une des stars de l’Euro 2020 mais s’est retrouvé derrière ses compatriotes Jack Grealish et Phil Foden dans le XI de Pep Guardiola.

S’exprimant lors du sommet américain FT Business of Sport jeudi soir, Sterling a déclaré: « S’il y avait la possibilité d’aller ailleurs [for more game time], je serais ouvert à cela en ce moment.

« Comme je l’ai dit, le football est la chose la plus importante pour moi – des défis que je me suis fixés depuis mon plus jeune âge et des rêves également de jouer à l’étranger.

« En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c’est la Premier League et j’ai toujours eu quelque chose de bas [in me] que peut-être un jour j’aimerais jouer à l’étranger pour voir comment je relèverais ce défi.

La préférence de Sterling pour jouer à l’étranger s’il quittait l’Etihad a fait du Real Madrid sa destination la plus probable.

Los Blancos, qui ont été intéressés par un accord pour l’ailier les étés précédents, sont devenus les favoris 4/1 pour débarquer le joueur de 26 ans.

Un retour à Liverpool, où Sterling a passé cinq ans, a été évoqué pour le joueur

Le Paris Saint-Germain est également l’un des espoirs les plus pressés de Sterling malgré une attaque de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe.

Ce dernier a été lié à son propre déménagement à Madrid ces derniers temps et Sterling pourrait être son remplaçant avec une cote de 5/1.

Le Bayern Munich, qui a arraché des joueurs larges de la Premier League avec Serge Gnabry et Leroy Sane, est un autre candidat potentiel.

Les rivaux de Madrid, Barcelone, sont parmi les autres favoris tandis que les géants italiens de la Juventus sont légèrement derrière avec une cote de 8/1.

Si Sterling décidait de rester en Angleterre, un retour possible dans l’ancien club de Liverpool a été évoqué malgré la manière acrimonieuse dont il est parti en 2015.

Newcastle sera sûrement aussi dans le mix après leur prise de contrôle méga-argent avec les Magpies 10/1 pour battre le reste de l’Europe à sa signature.

Sterling fait face à un avenir incertain à Man City en raison de son manque de temps de jeu sous Guardiola

Arsenal est quant à lui classé parmi les outsiders à 16/1 avec le manager Mikel Arteta, un fan de Sterling depuis leur collaboration à l’Etihad.

Voici la liste complète des meilleurs candidats, selon Coral. Les cotes sont correctes au moment de la rédaction, le vendredi 15 octobre.

Real Madrid – 4/1PSG – 5/1Bayern Munich – 6/1Barcelone – 7/1Juventus – 8/1Liverpool – 10/1Newcastle – 10/1Arsenal – 16/1

Bien qu’il ne soit pas le favori des bookmakers, l’ancien ailier de City Trevor Sinclair pense que Sterling finira à Barcelone.

Cependant, il a admis que Newcastle et Arsenal pourraient être les prochains clubs réalistes de la star anglaise.

« Pour moi, je pense qu’il va finir à Barcelone », a déclaré Sinclair au talkSPORT Breakfast.

«Je pense qu’ils régleront leurs finances, qu’il s’agisse d’un package que le club accepte pour gérer leurs dettes ou de générer plus de revenus dans le club de football pour qu’ils puissent dépenser plus pour les joueurs.

« Je pense qu’il ira à l’étranger. Je ne pense pas qu’il ira à l’un des rivaux traditionnels, je ne pense pas que Man City permettra que cela se produise.

«Mais, avec ce qui se passe à Newcastle, s’ils commencent à investir massivement dans les joueurs, pourquoi Raheem Sterling ne serait-il pas un joueur qu’ils regarderaient?

« Je ne sais pas s’il les considérerait, cela dépendra peut-être des autres joueurs qu’ils amèneront, mais c’est une période excitante pour les Geordies.

« Mais Barcelone, j’ai vraiment l’impression qu’ils pouvaient [sign him]. Je le vois juste aller dans un climat plus chaud et vraiment profiter de son football, puis plus tard dans sa carrière, aller potentiellement en Amérique.

« Je n’écarterais pas non plus Arsenal, surtout s’il pouvait y aller gratuitement.

« Mais j’aimerais penser qu’il ne quitte pas Manchester City gratuitement, car je pense que cela laisserait une tache sur sa performance et le temps qu’il a passé au club de football. »

