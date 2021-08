Les premiers festivals de l’île de Wight : une tradition est née

Le festival de l’île de Wight est l’un des festivals de musique les plus célèbres de l’histoire du Royaume-Uni, un événement qui est entré dans l’histoire du rock et de la musique populaire. L’événement a commencé en 1968 et a eu lieu le dernier week-end d’août, un jour férié britannique traditionnel.

La Fête de 1968

Le premier festival de l’île de Wight était une affaire relativement discrète, du samedi après-midi au dimanche matin, et attirant environ 15 000 personnes avec une programmation variée. Parmi les groupes de soutien figuraient Plastic Penny, The Mirage (leur principal titre de gloire était le futur pilier du groupe Elton John, Dee Murray, à la guitare), Blonde on Blonde, Aynsley Dunbar’s Retaliation, Halcyon Order (un groupe local), Smile – avec Chris Vitesse à la guitare et Convention de Fairport.

À ce stade, The Fairports avait à la fois Ian Matthews et Sandy Denny au chant. C’était une magnifique incarnation du groupe, et ils ont joué à juste titre juste au moment où le soleil commençait à se lever. Apparaissaient également à l’événement The Pretty Things, The Move et The Crazy World d’Arthur Brown avec Tyrannosaurus Rex, qui n’était pas encore devenu électrique ou abrégé leur nom.

En tête d’affiche, le seul artiste étranger à apparaître – Jefferson Airplane, avec les chanteurs Grace Slick et Marty Balin, Paul Kantner et Jorma Kaukonen à la guitare, le bassiste Jack Cassady et le batteur Spencer Dryden. Il y avait peu de groupes dans le monde qui pouvaient tenir la chandelle à Jefferson Airplane à ce stade, et – malgré le temps atroce – quiconque a assisté au concert devrait se sentir chanceux.

La Fête de 1969

Le festival de 1969 était dans une ligue différente, un événement de deux jours qui a eu lieu quelques semaines seulement après Woodstock. Bob Dylan et Le groupe étaient les têtes d’affiche. Parmi les groupes de soutien figuraient Blodwyn Pig, le très sous-estimé Eclection, Family, Fat Mattress, Free, The Nice, Tom Paxton, The Moody Blues, Pentangle et King Crimson, quelques semaines après leur apparition à Hyde Park avec le Pierres qui roulent.

Il comprenait également trois artistes qui avaient joué à Woodstock : Richie Havens, Joe Cocker et L’OMS – la tête d’affiche du deuxième jour. Roger Daltrey portait sa célèbre veste à franges et Pete était dans sa combinaison blanche, mais une grande partie de l’effet vestimentaire a été perdue, car il faisait encore clair quand ils jouaient.

Les billets pour vendredi, le jour où Dylan et le groupe étaient en tête d’affiche, coûtaient 2 £; Dylan aurait été payé 35 000 £. Pour le dimanche, quand le Blues maussade étaient deuxièmes sur la facture, un billet ne coûtait que 1,25 £. Un billet pour tout le week-end coûtait 2,50 £.

John Lennon, George Harrison, et Ringo Starr, aussi bien que Keith Richards et Charlie Watts étaient tous là pour voir jouer Dylan. En fait, George a finalement écrit une chanson inspirée de l’événement et l’a dédiée à Dylan. (“Behind That Locked Door” est apparu sur son album All Things Must Pass.)

La Fête des années 1970

L’édition de 1970 était la plus importante à ce jour. En fait, on estime que la foule dépassait largement le demi-million. Les fans ont été attirés par ce qui était l’une des programmations les plus ambitieuses jamais réunies pour un festival sur le sol britannique, avec des artistes des deux côtés de l’Atlantique.

Même avant l’ouverture officielle du festival, certains groupes ont joué gratuitement mercredi et jeudi, notamment Mighty Baby, Kris Kristofferson, Supertramp, The Groundhogs, Terry Reid et Gilberto Gil.

Vendredi, lors du festival proprement dit, Chicago était en tête d’affiche avec le soutien de Family, Taste, Procol Harum et James Taylor ainsi que des groupes largement oubliés, dont Arrival, Fairfield Parlour, Cactus et Lighthouse.

A l’affiche de samedi figurait également Miles Davis qui s’était réinventé en tant qu’artiste de jazz rock à la suite de son album Bitches Brew. Le groupe de Davis inclus Poussin Corea et Keith Jarrett. D’autres actes comprenaient Emerson, Lake et Palmer; Petit Tim ; et Jean-Sébastien.

Sebastian, notamment, était apparu au festival de Woodstock l’année dernière et – à ce stade – le film de l’événement de plus en plus emblématique avait été présenté en première au Royaume-Uni. Avec la version de “Woodstock” de Matthews Southern Comfort en tête des charts quelques semaines plus tôt, l’attente pour l’île de Wight 1970 était énorme. Personne ne voulait rater le prochain Woodstock.

L’ensemble de Joni Mitchell était particulièrement difficile et a été interrompue à plusieurs reprises par l’atmosphère chahutée, ce qui l’a amenée plus tard à dire qu'”ils m’ont donné à manger à la bête”. Ten Years After a également joué ce jour-là. Leur apparition à Woodstock les avait transformés et, en particulier, Alvin Lee, en or au box-office. The Who et The Doors ont fait la une, mais ce n’était malheureusement pas la meilleure heure de ce dernier et, moins d’un an plus tard, Jim Morrison serait mort.

Si samedi était impressionnant, dimanche était stellaire. Melanie, Free, The Moody Blues, Donovan, Leonard Cohen, Richie Havens, Joan Baez et Jethro Tull ont tous joué, avec Jimi Hendrix en tête d’affiche. C’était un festival comme peu d’autres, et c’était la dernière fois que l’île de Wight se tiendrait jusqu’à sa renaissance en 2002.

La première performance historique de Joni Mitchell en 1970 sera publiée sur DVD et Blu-ray, intitulée Joni Mitchell Both Sides Now: Live At The Isle of Wight Festival peut être achetée ici.