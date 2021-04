Les premiers footballeurs “ rebelles ” apparaissent

Bruno Fernandes, joueur de Manchester United, l’un des clubs fondateurs de la Super League européenne, a publié sur Instagram que “les rêves ne peuvent pas être achetés”, en référence à ce concours.

Le footballeur portugais a partagé un post de Daniel Podence, un joueur de Wolverhampton Wanderers, qui a critiqué la nouvelle compétition et rappelé des moments légendaires de la Ligue des champions tels que la volée de Zidane, le but de Kaka à Old Trafford ou le retour de Liverpool à Istanbul.

Fernandes a partagé une photo de Podence et a ajouté la phrase «les rêves ne peuvent pas être achetés». Manchester United est l’un des clubs fondateurs de la compétition et Ed Woodward, l’un de ses propriétaires, vice-président du nouveau tournoi.

Joao Cancelo a également partagé le même message de Podence sur les réseaux sociaux, étant le deuxième joueur d’une équipe participant à la super ligue à se positionner contre elle.