Les premiers jeux de Netflix seront sur mobile sans frais supplémentaires pour les abonnés

Netflix a confirmé que le premier ensemble de jeux sur lequel il travaille sera disponible sans frais supplémentaires pour les abonnés, et ciblera mobile dispositifs.

Nous avons entendu un peu plus parler du mystérieux projet « N Game » de Netflix au cours des dernières semaines, et maintenant, le géant du streaming a enfin levé le voile sur ce à quoi ressemblera son incursion dans l’industrie du jeu de plusieurs milliards de dollars.

Dans une lettre aux investisseurs [PDF] (merci, The Wrap), la société a souligné qu’elle considérait les jeux comme une voie viable vers la croissance, faisant suite à des entreprises réussies dans la programmation originale, l’animation, etc.

« Au départ, nous nous concentrerons principalement sur les jeux pour appareils mobiles. Nous sommes plus que jamais enthousiasmés par notre offre de films et de séries télévisées et nous nous attendons à une longue piste d’investissements et de croissance croissants dans toutes nos catégories de contenu existantes, mais puisque nous sommes près d’une décennie dans notre poussée dans la programmation originale, nous pensons que le temps a raison d’en savoir plus sur la valeur que nos membres accordent aux jeux », a déclaré Netflix.

La lettre indique clairement que les jeux seront un élément clé de la stratégie de l’entreprise à l’avenir – et pourquoi pas ? Dans un monde où la domination autrefois incontestée de Netflix sur le secteur du streaming est désormais contestée par Disney, Apple, WarnerMedia, Comcast, etc., il est logique que l’entreprise veuille diversifier son offre de contenu.

Il n’y a pas de calendrier attaché à la première sortie du jeu de Netflix, mais un rapport précédent indiquait qu’il pourrait démarrer dès l’année prochaine.

Des images liées à la PlayStation d’un contrôleur DualSense et de Ghost of Tsushima ont récemment été découvertes cachées dans l’application Netflix, suggérant qu’un partenariat avec Sony pourrait également être envisagé à l’avenir.

Netflix a déjà sorti un jeu basé sur Stranger Things IP, et il a également connu des succès massifs avec des séries basées sur les jeux comme Castlevania, Resident Evil et The Witcher – si l’une de ces propriétés a vu un lancement de jeu dans l’application, vous pouvez voyez facilement comment Netflix pourrait tirer parti de sa popularité pour attirer plus d’abonnés.