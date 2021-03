Les premiers jours des e-mails de Bitcoin et Dustin D. Trammell avec Satoshi Nakamoto

On ne sait pas si Satoshi Nakamoto a créé seul Bitcoin (BTC), s’ils ont eu l’aide d’autres personnes, ou s’ils ne sont eux-mêmes qu’un pseudonyme pour un collectif de développeurs. Cependant, après le lancement de Bitcoin le 9 janvier 2009, Nakamoto a travaillé pour améliorer le logiciel en recevant les commentaires et les opinions de plusieurs collaborateurs.

Parmi eux se trouve Dustin D. Trammell, l’un des premiers chiffrements à télécharger la version officielle de Bitcoin et à exploiter la crypto-monnaie. Trammell est un chercheur en sécurité informatique et un spécialiste de la sécurité virtuelle. En plus de parler à Satoshi et de suggérer des améliorations à Bitcoin, il a également reçu du Bitcoin du créateur lui-même.

Cointelegraph Brasil a parlé à Trammell des débuts du Bitcoin, après que la monnaie virtuelle ait atteint un nouveau record de valorisation au-dessus de 61000 $. Voici ce que les premiers utilisateurs pensent de l’avenir de la crypto-monnaie.

Cointelegraph: Avant Bitcoin, quelle était l’ambiance et comment en avez-vous appris l’existence?

Dustin Trammell: Je ne suis pas vraiment sûr … Mon introduction aux monnaies numériques a été littéralement lorsque Satoshi a publié le livre blanc Bitcoin sur la liste de diffusion. Avant cela, la plupart de mon expérience avec les devises alternatives était de nature physique adossée aux métaux, comme le Liberty Dollar.

Je suivais principalement la liste de diffusion de la cryptographie en tant qu’intérêt occasionnel pour la cryptographie de ma carrière dans la sécurité de l’information, et je me concentrais principalement sur des choses comme les nouveaux algorithmes, les attaques et les faiblesses des algorithmes.

« Je n’ai pas parlé à Satoshi avant la publication du livre blanc Bitcoin. La première version que j’ai pu examiner et exécuter a été la première version publique de la liste de diffusion quelques mois plus tard. Oui, j’ai utilisé la toute première version publique et chaque version par la suite. «

J’ai immédiatement commencé à soumettre des bogues et à poser des questions, ce qui a conduit aux e-mails que j’ai publiés via mon blog. Je me souviens avoir été sur la liste SourceForge, car je voulais suivre le développement, mais je ne pense pas y avoir jamais posté. J’étais abonné aux listes Bitcoin-Development et Bitcoin-List, bien qu’il semble d’après mon historique de courrier électronique que je ne me suis pas abonné avant 2013/2014. Je ne me souviens pas avoir été sur le canal IRC ou sur le forum d’origine. J’ai rejoint BitcoinTalk après sa création.

CT: Comment était l’exploitation minière à cette époque? S’agissait-il d’une «étude» ou pensiez-vous déjà que Bitcoin pourrait être une monnaie telle qu’elle est aujourd’hui?

DT: L’exploitation minière a été incroyablement facile, même si je n’ai pas réalisé les premiers jours qu’il fallait entrer dans les paramètres et activer spécifiquement l’exploitation minière. Une fois que j’ai fait ça, j’étais parti pour les courses… Donc, il y a eu quelques jours au tout début où je dirigeais le logiciel mais pas encore de minage. À l’époque, vous pouviez facilement exploiter des processeurs classiques et générer un bloc de 50 n’importe où de quelques fois par jour à un tous les quelques jours, en fonction de votre puissance de traitement.

«Compte tenu de mon intérêt pour les monnaies alternatives et la sécurité de l’information, j’étais définitivement intéressé par le projet et je pensais qu’il était prometteur, mais à l’époque, je ne pensais pas aussi loin à l’avenir et à ce qu’il a évolué aujourd’hui. Si c’était le cas, j’aurais économisé beaucoup plus de Bitcoin que moi. »

J’avais l’habitude d’exécuter d’autres programmes de «puissance de traitement supplémentaire» sur mes ordinateurs comme SETI @ home, alors j’ai pensé que je pourrais épargner quelques ordinateurs pour exploiter Bitcoin et participer au réseau avec ma puissance de traitement supplémentaire.

À l’époque, je m’envoyais principalement du Bitcoin, consolidant les pièces de monnaie dans un seul portefeuille à partir des différents ordinateurs sur lesquels j’exploitais. Je ne me souviens pas d’en avoir envoyé à qui que ce soit avant des années plus tard, quand ils valaient finalement plus de 0 $. Satoshi ne m’a envoyé des pièces qu’une seule fois en utilisant mon adresse IP.

Les pièces étaient toujours envoyées par adresse Bitcoin sur la blockchain, mais pour envoyer par IP, le client se connectait à cette adresse IP, puis lui demandait une adresse Bitcoin à envoyer, puis l’envoyait à cette adresse en chaîne. Le client de Satoshi s’est connecté directement au mien de cette manière, et mon client vient de lui donner la prochaine adresse disponible à partir de son pool d’adresses.

En fait, j’ai arrêté l’exploitation minière à un moment donné et j’ai oublié Bitcoin pendant un an ou deux, et j’étais parfaitement ignorant de ce qui se passait avec le projet. Pendant ce temps, la valeur s’est appréciée de 0 $ à environ 9 $. J’ai recommencé à prêter attention lorsque le reportage sur l’utilisation du Bitcoin sur la Route de la Soie est sorti. C’est probablement à ce moment-là que j’ai rejoint les autres listes de diffusion.

CT: Pensez-vous que Satoshi avait déjà travaillé à la création d’un e-cash avant Bitcoin?

DT: Pas sûr, mais probablement pas. Il semble qu’ils aient rassemblé de nombreuses technologies et concepts différents pour créer Bitcoin. Je ne suis pas sûr que vous puissiez avoir ce genre de clarté et de manque de parti pris si vous aviez travaillé spécifiquement sur les monnaies numériques auparavant. Je pense que vous auriez peut-être eu besoin d’un point de vue extérieur.

Avec le recul, Satoshi ne semblait pas essayer de résoudre un problème technique, mais plutôt un problème social. Un problème systémique avec l’ancien système financier. À l’époque, cependant, ils étaient très concentrés sur la technologie, de sorte que certains des points philosophiques ont peut-être été négligés ou minimisés par ceux qui n’y prêtaient pas suffisamment attention.

CT: Pensez-vous que Bitcoin a trouvé la «formule» pour atteindre sa valeur, ou est-il simplement devenu un actif d’investissement qui sera accumulé par les mêmes «banquiers» et gouvernements que les cypherpunks se sont battus autrefois?

DT: Oui, aujourd’hui, je crois vraiment que Bitcoin a le potentiel de devenir le prochain actif de réserve mondial au monde. Il a déjà conquis Internet; Les altcoins sur les bourses sont presque universellement échangés contre Bitcoin dans des paires ALT / BTC.

Il a la politique monétaire solide comme le roc et l’effet de réseau prouvé pour continuer à conduire sa valeur vers la lune contre d’autres actifs non rares. Le nouveau système financier qui est construit sur Bitcoin va complètement surpasser les systèmes hérités, qu’il n’y a littéralement pas d’autre choix que Bitcoin pour les supplanter. C’est Finance 2.0.

« Je pense qu’il est un peu tard pour les banquiers et les gouvernements, à moins qu’ils n’entrent rapidement dans le jeu. La plupart des Bitcoins ont déjà été émis et l’offre autorisée restante à émettre diminue rapidement, l’offre de pièces nouvellement frappées diminuant de moitié tous les quatre ans. ou presque. «

Ils devront acheter auprès de détenteurs existants, et la plupart d’entre nous n’ont pas l’intention de leur vendre. Cela entraînera le prix parabolique des monnaies fiduciaires. La première banque centrale à imprimer des fiat pour acheter des Bitcoins gagne.

CT: Avez-vous imaginé qu’un jour il y aurait toute cette industrie autour du Bitcoin?

DT: Oui, j’ai vu le potentiel pour Bitcoin de devenir très grand, et il y a eu des discussions à l’époque sur la mise à l’échelle et à quoi pourraient ressembler les solutions de couche deux, mais cela a dépassé mes attentes initiales.

J’aurais aimé avoir encore la plupart des Bitcoins que j’ai extraits. J’avais beaucoup. J’en ai donné beaucoup pour promouvoir Bitcoin. J’ai acheté beaucoup de pièces Casascius et de Bitbills, et je les ai distribués lors de conventions de hackers et de sécurité informatique, de foires de la renaissance, de fêtes, je les ai laissées comme des pourboires dans des restaurants, etc.

J’ai également acheté beaucoup de choses avec Bitcoin, de l’immobilier et une voiture aux mineurs de Bitcoin en passant par l’électronique aléatoire. Je possède l’un des badges de mérite Bitcoin nerd qui m’a coûté … 1 BTC. Ils coûteraient toujours 1 BTC s’ils n’étaient pas épuisés.

«J’ai des opinions partagées sur d’autres projets et sur leur potentiel. J’essaie de garder l’esprit ouvert et de considérer chacun selon ses propres mérites philosophiques et techniques. Par exemple, j’aime bien Ethereum, mais ce n’est pas bien décentralisé et l’ETH est horrible Ce n’était pas censé être de l’argent, et la politique monétaire d’Ethereum est pratiquement inexistante. ETH est essentiellement un jeton utilitaire que vous utilisez pour accomplir des choses sur le réseau Ethereum. «

J’ai un peu d’ETH parce que j’aime parfois faire des choses sur le réseau Ethereum, comme jouer à Decentraland, et suivre et participer à tout ce mouvement artistique NFT / crypto est quelque peu intéressant. Mais je ne le considère pas comme un investissement, ni comme de l’argent, car il n’a pas de politique monétaire stable et prévisible. Je n’en détiens que suffisamment pour accomplir ce que je veux faire sur le réseau.

Je pense « DeFi » [decentralized finance] a un long chemin à parcourir pour résoudre les bogues et les problèmes de sécurité avec les systèmes de contrat de grand livre numérique. Pour l’instant, je m’en tiendrai au projet original de financement décentralisé, Bitcoin.

CT: Qu’en est-il de Satoshi – pensez-vous qu’ils ont toujours accès à Bitcoin et continuent à travailler sur le développement de crypto-monnaie, ou ont-ils vraiment tout abandonné?

DT: Je n’en ai aucune idée. Ma meilleure hypothèse est que Satoshi a brûlé ces clés très tôt pour éviter d’être tenté de se révéler plus tard, ou de les perdre … Ou Satoshi est mort. Il y a plusieurs candidats Satoshi plausibles qui ne sont plus parmi nous. Satoshi n’est certainement pas Craig Wright.

CT: En regardant ce qu’était le Bitcoin en 2009 et ce qu’il est aujourd’hui, quel est l’avenir de la principale crypto-monnaie du marché?

DT: Je pense qu’il continuera à croître et à évoluer, de l’actif spéculatif et de la réserve de valeur qu’il est maintenant devenu, à plus tard l’actif de réserve mondial, à une unité de compte, et enfin à la monnaie réelle.

Nous y arrivons avec les vannes de l’ouverture de l’argent institutionnel et la mise en ligne de solutions de couche deux comme Bitcoin Lightning et Liquid, mais cela prendra encore un certain temps. Cela dit, cela arrivera probablement plus tôt que prévu. «Peu à peu, puis soudainement…»