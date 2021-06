Les premiers jurys de Nuestra Belleza Latina

. Qui ont été les premiers jurés de Nuestra Belleza Latina avec Alicia Machado ?

Le 27 mars 2007, Univision a créé en grande pompe l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina, qui deviendrait l’un des programmes les plus regardés et les plus suivis à la télévision.

Et avec les 12 candidats qui ont concouru pour la couronne, après des auditions intenses dans plusieurs villes des États-Unis et de Porto Rico, le jury avec lequel Nuestra Belleza Latino a commencé, a voulu combiner l’expérience de la préparation des reines, l’expérience d’un chère reine et la grâce et la sympathie de l’un des reporters les plus aimés de la télévision.

Ainsi, le jury de l’époque était composé de l’ancienne Miss Univers vénézuélienne Alicia Machado, de la soi-disant Zar de la Belleza, d’Osmel Sousa et du communicateur de l’Univisión Carlitos Calderón.

Jouer

Notre Beauté Latine 2007 – Alejandra EspinozaNotre Beauté Latine 2007 – Alejandra Espinoza est un bref souvenir de son passage à travers ce beau concours j’espère qu’il vous plaira2020-07-20T19:30:52Z

Au cours de la première saison de Reality, le trio de juges était chargé d’aider les candidats à tirer le meilleur parti de chacun, et bien qu’à plusieurs reprises ils se soient affrontés sur leurs opinions divisées, ce groupe de jurés est entré dans l’histoire comme l’un de ces qui avait une meilleure relation.

Dès le début du programme, Osmel est devenue la figure la plus cinglante avec ses commentaires et critiques des jeunes femmes, dans son désir de voir les transformations, qui ont finalement été réalisées, tandis qu’Alicia Machado s’est consacrée à mettre en évidence la force et la sécurité des filles. filles.

Carlitos Calderón, pour sa part, avait l’habitude de donner les commentaires les plus bienveillants aux participants, mais aussi de maintenir un niveau d’exigence élevé qui a fait grandir les participants pendant leur séjour au salon.

Même des années plus tard, dans un hommage spécial qu’Univisión a rendu à la gagnante de la première saison, Alejandra Espinoza, les trois juges initiaux de l’émission ont à nouveau rencontré la gagnante et se sont souvenus des beaux moments qu’ils ont vécus ensemble.

Jouer

Les castings NBL 2007 ont fait revivre un moment épique à Alicia Machado | NBL El Reencuentro Des milliers de jeunes ont participé au processus de sélection pour la première édition de Nuestra Belleza Latina et il y avait tout. Les candidates ont montré leur talent, mais les commentaires des juges étaient aussi de rigueur, comme le jour où Osmel Sousa a défié Miss Univers de montrer ses jambes… 2020-07-13T14:37:30Z

La Salvadorienne Mayra Muñoz, qui est aujourd’hui une influenceuse et travaille avec sa ligne de maquillage, s’est classée deuxième de la compétition, qui a jusqu’à présent couronné 11 reines, tandis que la Portoricaine Yara Lasanta, s’est classée troisième.

La cubaine Elizabeth López et le dominicain Raengel Solis sont également entrés dans l’histoire du spectacle comme les premiers visages à atteindre le podium final, entrant dans le groupe des 5 finalistes sélectionnés.

Jouer

Alejandra Espinoza, Nuestra Belleza Latina 2007, plus amoureuse que jamais La première reine de Nuestra Belleza Latina a avoué se sentir pleine de sa vie et a exclu qu’elle envisageait d’avoir des enfants dans un avenir proche. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina d’Amérique. Présenté par : Giselle Blondet, avec la participation des juges Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil. Pour… 20/03/2012T19 : 47 : 49Z

Actuellement, les fans de Nuestra Belleza Latina sont dans un état d’excitation, sachant que la série reviendra à l’écran en septembre, après près de trois ans d’absence, et pour l’instant on sait que l’ancienne Miss Colombie Daniella Álvarez sera l’une des les juges, mais de nombreux détails sur le jury qui choisira le prochain gagnant sont gardés secrets.