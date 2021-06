Les premiers mots de Christian Eriksen après un arrêt cardiaque à l’Euro 2020 révélés

Christian Eriksen a subi un arrêt cardiaque lors de l’ouverture du Danemark à l’Euro 2020 avec la Finlande (Photo: .)

Le médecin qui a aidé à sauver la vie de Christian Eriksen a révélé les premiers mots du milieu de terrain après avoir subi un arrêt cardiaque lors du choc de l’Euro 2020 entre le Danemark et la Finlande.

Eriksen, 29 ans, s’est effondré au sol à la 41e minute de la rencontre du groupe B de samedi et a reçu une RCR d’urgence tandis que ses coéquipiers formaient un écran humain autour de la star de l’Inter Milan et réconfortaient sa partenaire désemparée, Sabrina Kvist Jensen, au Parken Stadium de Copenhague.

L’ancien homme de Tottenham a été transporté d’urgence à l’hôpital et ramené à un état stable avant de réussir à parler au reste de l’équipe danoise via FaceTime plus tard dans la soirée, la Finlande l’emportant 1-0 après la reprise du jeu.

Eriksen a depuis subi une série de tests pour déterminer la cause exacte de son arrêt cardiaque et le meneur de jeu est apparu de bonne humeur alors qu’il a salué les fans dans une mise à jour rassurante mardi matin.



Le médecin allemand Kleinefeld a aidé à ramener Eriksen à la vie (Photo: .)

Parmi les premiers membres du personnel médical sur les lieux se trouvait Jens Kleinefeld, qui a aidé Eriksen à reprendre conscience avec un choc électrique alors qu’il gisait immobile à côté de la ligne de touche.

“Environ 30 secondes plus tard, le joueur a ouvert les yeux et j’ai pu lui parler directement”, a déclaré le médecin allemand à Fox Sports.

“Ce fut un moment très émouvant, car dans de telles urgences médicales de la vie quotidienne, les chances de succès sont beaucoup plus faibles.”

Kleinefeld a déclaré qu’il avait ensuite posé la question : « Eh bien, êtes-vous de retour avec nous ? » ce à quoi Eriksen a répondu : « Oui, je suis de retour avec vous. Bordel de merde, je n’ai que 29 ans !’



« Portez-vous bien Christian ! » – La Finlande a montré son soutien à Eriksen avant sa défaite contre la Russie (Photo: .)

Réfléchissant à l’effondrement d’Eriksen plus tôt cette semaine, le capitaine finlandais Tim Sparv a admis qu’il “craignait le pire” alors que l’international danois recevait un traitement d’urgence sur le gazon.

«Nous étions sous le choc. Nous ne savions pas ce qui se passait et nous espérions qu’il reviendrait le plus tôt possible », a-t-il déclaré.

« Quand nous avons pu voir qu’il recevait la RCR, vous avez craint le pire.

«Cela prenait une éternité, nous étions juste sous le choc, incrédules, nous ne savions pas ce qui se passait et nous essayions simplement de laisser le personnel médical faire son travail.

«Au bout d’un moment, nous avons été envoyés dans le vestiaire pour attendre de plus amples informations; nous parlions juste entre nous et essayions, moi en tant que capitaine, de nous assurer que tout le monde allait d’une manière ou d’une autre, que nous le traitions de manière appropriée, en parlions et ce fut un grand soulagement quand nous avons entendu qu’il allait bien dans les circonstances.

«J’ai parlé assez tôt à Kasper Schmeichel de tout cela. C’était un bon dialogue, une bonne communication – l’arbitre [Anthony] Taylor, il s’en est très bien sorti.

“Pour nous, si nous ne savions pas qu’Eriksen allait bien, nous ne serions jamais revenus pour jouer, c’était la chose la plus importante pour nous, que nous savions qu’il était dans un état stable.”

Plus : Football



Romelu Lukaku a transmis un message émotionnel de soutien à Eriksen après avoir ouvert le score lors de la victoire 3-0 de la Belgique sur la Russie, qui a eu lieu immédiatement après l’effondrement de son coéquipier de l’Inter.

S’adressant aux médias mercredi, l’attaquant a révélé que la Belgique avait l’intention de mettre le ballon hors jeu à la 10e minute de son prochain match contre le Danemark pour donner aux fans une chance d’applaudir Eriksen.

“Après 10 minutes de match, nous mettrons le ballon en touche pour applaudir”, a déclaré Lukaku.

“Plusieurs joueurs de notre pays ont joué avec lui mais nous serons là pour gagner et c’est le plus important.”

PLUS : La légende de la France et d’Arsenal, Patrick Vieira, explique pourquoi il a des “doutes” sur les chances de l’Italie à l’Euro 2020

PLUS : La star d’Arsenal, Kieran Tierney, évalue ses chances de revenir pour le choc de l’Écosse à l’Euro 2020 avec l’Angleterre

