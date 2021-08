Les premiers mots de Leo Messi en tant que joueur du PSG

08/10/2021

Le à 22:57 CEST

Léo Messi Il est désormais officiellement un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. L’ancien capitaine du FC Barcelone, contraint de quitter le club du Barça en raison de la situation économique de l’entité, a déjà tourné la page. Ce mardi a été annoncé par le club français et demain mercredi, à partir de 11h00, il sera présenté avec style. Dans ses premières déclarations de footballeur de l’équipe parisienne, le Rosario a mis en avant son “ambition footballistique” et il a été « ravi » d’entamer une nouvelle étape de sa carrière.

« Je suis ravi d’entamer un nouveau chapitre de ma carrière au Paris Saint-Germain. Tout le club correspond à mes ambitions footballistiques. Soyez le talent de l’équipe et du personnel d’entraîneurs. Je suis déterminé à aider à construire quelque chose de spécial pour le club et les fans., et j’ai hâte de sauter sur le terrain de jeu du Parc des Princes », étaient exactement les mots de Messi, qui cet après-midi a su ce qui sera sa maison pour les deux prochaines saisons au moins, comme son contrat avec le PSG comprend une troisième année facultative.

Après le bouleversement qu’il a reçu jeudi dernier, lorsque Laporta a dit à son père que le L’inflexibilité de la Liga et la gros salaire masse culé empêché sa continuité, Messi affronte ses premières heures à Paris vouloir reprendre plaisir à jouer au football et se battre pour gagner des titres. Pour recommencer à faire ce que vous aimez le plus. Dans la capitale française, le Rosario retrouvera Neymar et fera partie d’un effectif plein de stars.