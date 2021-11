Les premiers mots de Sirey en tant que Nuestra Belleza Latina

Univisión Sirey Morán a été couronnée nouvelle Nuestra Belleza Latina

Hier soir, le gala final de Nuestra Belleza Latina a eu lieu, et Sirey Morán, le candidat archifavori depuis le début du concours, a été couronné vainqueur.

Et au milieu de l’émotion qu’a eu la belle femme hondurienne d’avoir été désignée par l’animatrice de l’émission, Alejandra Espinoza, comme la détentrice de la 12e couronne du concours qu’Univisión réalise, Sirey a eu une réaction très sincère, en ce qu’elle n’a pas fait, il a cessé de consacrer son triomphe à son pays, et à ses proches.

« La grâce de Dieu toujours… cette couronne vient du Honduras… Papa et maman, merci », ont été les premiers mots que la nouvelle Nuestra Belleza Latina a prononcés en larmes, après avoir été couronnée.

« Cette couronne est à toi. Merci beaucoup, la première couronne pour le Honduras… et merci à tous ceux qui m’ont soutenu », a ajouté la reine, mentionnant dans ses premières phrases ce bataillon de fidèles, qui n’a cessé de soutenir le Central de 31 ans. Américaine, depuis qu’elle a commencé le concours.

Lors de son premier défilé officiel en tant que Nuestra Belleza Latina, la reine a défilé sur le podium tenant le drapeau de son pays, réaffirmant que cette victoire la remplit d’une grande fierté, non seulement pour elle mais pour son pays.

« Quand un Hondurien triomphe, tout le Honduras triomphe », était l’une des phrases les plus récurrentes évoquées par la reine tout au long de la compétition, qui n’a cessé de souligner en traversant l’émission de télé-réalité que son grand rêve était que son pays ait le premier grande couronne d’une compétition internationale.

Quelques minutes plus tard, et en prenant les photographies officielles à côté du jury et du reste de l’équipe qui a participé à la production de Nuestra Belleza Latina, Sirey Morán, visiblement émue, comme vous pouvez le voir dans les vidéos que nous partageons dans cet article, a également a parlé de son pays et du bonheur qui l’envahit.

« Je suis super heureuse, super heureuse… la vérité est que j’avais très peur (de ne pas gagner) », a déclaré la belle reine, tandis que Jomari Goyso fixait son maquillage pour les photos.

« Grâce à Dieu, à mon Honduras, à mon peuple… la vérité a été obtenue, et (merci) à toute cette équipe spectaculaire qui m’a beaucoup appris », a ajouté Sirey, qui lors de son gala final a porté une soirée très marquante. robe, digne des concours comme Miss Univers.

Les commentaires sur les réseaux n’ont pas attendu, et immédiatement les fans de la nouvelle Nuestra Belleza Latina ont exprimé toutes sortes de messages dans lesquels ils ont partagé leur bonheur avec la reine.

En deuxième place, le Cubain Fabién de la Concepción a été choisi, tandis que les troisième et quatrième places sont respectivement allées à Lupita Valero et Génesis Suero.

Regardez les vidéos de Sirey Morán, et dites-nous ce que vous pensez de son choix.