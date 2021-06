Les premiers mots d’Eriksen : “Je n’ai que 29 ans”

17/06/2021 à 17h57 CEST

Eriksen est né samedi dernier après avoir repris connaissance après s’être évanoui pendant le match. “Putain je n’ai que 29 ans“C’était la première phrase que Christian a lâché après avoir repris connaissance. Le footballeur, qui s’est évanoui lors du match entre le Danemark et la Finlande, va se faire opérer pour se faire implanter un défibrillateur automatique.

Jens Kleinefeld, L’un des médecins qui l’a réanimé a accordé une interview aux médias allemands dans laquelle il a expliqué quels étaient les premiers mots d’Eriksen après avoir perdu connaissance pendant le match : “Environ 30 secondes plus tard, le joueur a ouvert les yeux et j’ai pu lui parler”, a-t-il commencé. . “Ce fut un moment émouvant car dans ces situations, les chances de succès sont minces. Je lui ai demandé en anglais : « ‘Es-tu encore ici ?‘,’ Ouais, je suis ici … putain je n’ai que 29 ans ” a-t-il commenté.

Kleinefeld, était dans la boîte, en tant qu’expert en matière de dopage, au moment de la panne. Mais ayant l’expérience de ces situations, il n’a pas hésité à descendre et à proposer son aide au footballeur de l’Inter : “J’ai vu les médecins danois s’agiter, J’ai fait signe à l’équipe d’urgence d’entrer sur le terrain et j’ai quitté la tribune. J’ai une formation de médecin urgentiste et je sais comment réagir dans ces situations”, a-t-il admis. “Au début, le médecin danois avait des difficultés à bien comprendre la situation. Lorsqu’une réanimation est nécessaire, elle doit être commencée dès que possible », a-t-il déclaré.

Malgré ce qu’il a vécu contre la Finlande, le médecin n’est pas favorable à sa retraite du football, car les chances que cela se reproduise sont pratiquement inexistantes :Chez les athlètes professionnels qui sont examinés en permanence, il s’agit généralement d’une sorte de court-circuit. Le choc électrique donne l’impulsion de reprendre l’activité du cœur. Avec un tel patient, contrairement à ce qui se passe avec les patients présentant des pathologies antérieures, le risque que le cœur s’arrête à nouveau est minime.“, il a fini.