Les premiers mots douloureux de Rocío Carrasco dans son documentaire: « Ils m’ont arraché à la chose la plus importante de ma vie: mes enfants »

Sauve-moia publié les premières déclarations de Rocío Carrasco en Rocío: dites la vérité pour rester en vie. Il l’a fait en montrant quatre vidéos qui ont été enregistrées lors du tournage de la série documentaire qui arrivera ce dimanche chez Telecinco, et qui lancera les schémas de la presse rose.

Lors d’une pause, la fille de Rocío Jurado s’est entretenue avec l’équipe de ce projet, qui comprendra dix épisodes. Ses déclarations n’ont laissé personne indifférent, tant sur le plateau qu’en dehors. «Ce que je suis sur le point de dire n’est pas facile. Je crois qu’il est déjà trop de temps de dire des mensonges et je veux que la vérité soit connue », avance Carrasco.

L’ex-épouse d’Antonio David Flores ne se sent pas «identifiée» avec le profil qui a été dessiné d’elle au cours des 20 dernières années où elle a été absente de l’avion de télévision. Et elle a ouvertement évoqué le père de ses enfants, « un être » qui voulait en finir avec elle: « La seule chose qu’elle voulait était détruisez-moi et détruisez-moi publiquement et personnellement. «

Carrasco se souvient de la dernière fois qu’il a vu ses deux enfants, Rocío et David Flores. Il a vu la jeune femme le 27 juillet 2012 dans ce qui a été «le pire jour de sa vie». Au lieu de cela, elle a coïncidé avec son fils le 23 juin 2016. Pour elle, ce sont «deux dates qui ne sont jamais oubliées».

Souvenez-vous également des derniers mots qu’il a dit à son fils: « Qu’il a beaucoup apprécié son été et qu’en septembre il a célébré le mariage de sa mère, ce qu’il voulait. Ce jour n’est pas venu, ils ne l’ont pas laissé venir. « . La madrilène déclare qu’elle veut mettre fin à ses souffrances et mettre fin à « la terreur » qui s’est produite. Il ne le fait pas seulement pour elle: « Je le fais pour ces deux enfants, qui sont mes enfants. »

En ce sens, Carrasco reconnaît qu’il y aura des gens qui le comprendront et d’autres qui ne le comprendront pas «parce que cela ne leur convient pas». «Ce que je peux faire, c’est montrer et démontrer la vérité», dit-il, et ajoute: «Dans toute cette histoire, il y a des points très spécifiques avec lesquels la situation de l’enfant est parfaitement comprise. »

«Moi, si je me considère dans la vie et que je me considère comme une bonne mère, je me suis toujours mis en avance sur mes enfants parce que je ne voulais pas que l’air les touche. Et j’ai mal vécu pour ne pas contribuer à la souffrance de deux enfants. La chose la plus importante dans la vie m’a été arrachée par les racines d’une femme, qui sont ses enfants », phrase.

Les déclarations ont laissé le rassemblement sans voix dans la dernière partie du programme. Quelques heures plus tôt, les raisons pour lesquelles Carrasco avait décidé de faire le pas de dire la vérité avaient été publiées. Comme ils l’ont révélé, «il y a eu un jour pas trop lointain où Rocío Carrasco a tenté de se suicider. Elle ne peut plus supporter la pression médiatique et les mauvais traitements infligés à son ex-mari et, après des années de pensées persistantes de vouloir se suicider, décide de le faire. «