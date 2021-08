Les premiers points de Williams depuis ’19’ montrent qu’il ne faut jamais abandonner’ · .

Les pilotes de Williams ont déclaré que deux années de travail acharné avaient été justifiées alors que l’équipe mettait fin à sa plus longue sécheresse de points de tous les temps.

Nicholas Latifi et George Russell ont terminé respectivement huitième et neuvième de la course d’hier, prenant six points à eux deux. Ils devraient augmenter leur gain si la disqualification de Sebastian Vettel pour une infraction technique est confirmée.

Les deux pilotes ont frôlé les points pour l’équipe depuis lors. Russell a déclaré que le résultat d’hier “montre que cela en valait la peine”.

“Cela vous montre que vous ne devriez jamais abandonner”, a-t-il poursuivi. «Nous sommes arrivés ici parce que lorsque nous avons terminé toutes les courses en 2019, nous n’avons pas cessé de nous battre. Et si nous avions arrêté de nous battre en 2019 maintenant en 2021 alors que nous avons une voiture plus rapide, peut-être que nous n’aurions pas été au top de notre jeu comme nous l’étions aujourd’hui.

« Donc, cela montre que, quelle que soit la situation, il y a toujours quelque chose à apprendre et vous devez tout donner à chaque fois. »

Latifi a commencé derrière Russell mais l’a dépassé au premier virage. Il a couru jusqu’à la troisième place à une étape avant de reculer.

“Au final, je sais que je n’avais pas le rythme pour rester avec les gars devant quand j’étais en P3, donc nous [focused] pour avoir mes pneus jusqu’au bout », a déclaré Latifi. «En fin de compte, j’ai vraiment eu du mal avec eux.

Marquer des points avec les deux voitures était le meilleur que l’équipe pouvait espérer, a-t-il ajouté.

“Je n’ai pas été en position de marquer des points cette année”, a déclaré Latifi, “mais George l’a fait et en tant qu’équipe, nous avons apporté des améliorations à la voiture depuis le début de l’année jusqu’à maintenant, nous avons frappé à la porte de ces points.

« C’est donc tellement agréable de les obtenir et de récompenser l’équipe pour cela. Evidemment de mon côté d’un point de vue personnel, je suis extrêmement satisfait pour l’équipe et encore plus parce qu’ils travaillent tous très dur.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :