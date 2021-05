Les premiers rendus de Pixel 6 divulgués montrent le nouveau design radical de Google – .

Les derniers smartphones de Google ont été sans intérêt, c’est le moins qu’on puisse dire. Google n’a pas vraiment pris beaucoup de risques avec la conception de ses téléphones Pixel ces dernières années, et bien que le Pixel 5 ait été généralement bien évalué, il n’a pas fait de vagues dans l’industrie. Google ne semblait pas du tout intéressé à concurrencer Samsung et Apple pour une part importante du marché des smartphones, mais cela pourrait changer avant la fin de 2021.

Jeudi, l’animateur de Front Page Tech, Jon Prosser, a publié une nouvelle vidéo présentant les premiers rendus présumés des prochains Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus et dans la vidéo ci-dessous, il s’agit probablement de la refonte la plus importante que les téléphones Pixel aient connue depuis des années, voire jamais.

À partir de l’avant du téléphone, l’écran est aussi plein que nous l’avons jamais vu sur un Pixel. Les lunettes de Google sont restées grandes tandis que d’autres fournisseurs faisaient de leur mieux pour les éliminer, mais les lunettes des Pixel 6 et Pixel 6 Pro ressemblent davantage à celles de l’iPhone 12 ou du Galaxy S21. Google a également apparemment centré la caméra selfie et a même ajouté un capteur d’empreintes digitales intégré, mettant le Pixel au niveau du Galaxy S21.

En passant à l’arrière, Google semble avoir pris une nouvelle direction passionnante avec la gamme de caméras, et plutôt que de regrouper toutes les caméras arrière dans un petit carré, il existe maintenant une grande bande de caméras qui s’étend sur la largeur du téléphone. Le Pixel 6 a deux objectifs tandis que le Pixel 6 Pro en a trois. Malheureusement, Prosser n’a pas pu obtenir de spécifications, nous devrons donc attendre les futures fuites pour savoir ce que ces caméras peuvent faire.

Quant à savoir pourquoi Google a finalement décidé de sortir de sa coque et de produire un téléphone phare unique et original avec un design saisissant, Prosser souligne la rumeur selon laquelle Google introduira sa puce GS101 Whitechapel aux côtés du Pixel 6. Tout comme la puce M1 d’Apple a fait ses débuts avec une série de nouveaux ordinateurs Mac l’automne dernier, Google veut présenter son propre silicium sur un appareil que les gens voudront réellement acheter. C’est une aussi bonne explication que n’importe quelle autre.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, mais enfin, il semble que Google envisage de commercialiser quelque chose qui pourrait aller de pair avec d’autres produits phares de premier plan. Connaissant l’histoire de Google avec les fuites, il est possible que nous puissions en savoir plus sur les téléphones plus tôt que prévu.

Vous pouvez regarder l’épisode entier de Front Page Tech ci-dessous, et si vous avez le moindre doute sur les fuites qu’il contient, sachez qu’un autre fuiteur prolifique, Max Weinbach, a corroboré (presque) tout dans la vidéo.

