Les premiers rendus et spécifications divulgués de la Galaxy Tab S8 vous donneront des flashbacks S7

La série Samsung Galaxy Tab S8 est en route et nous avons un premier aperçu potentiel de l’apparence de la tablette lorsqu’elle arrivera au début de l’année prochaine. @OnLeaks a créé des rendus de la Tab S8 standard, montrant un design assez similaire au modèle de l’année dernière.

Par rapport au Galaxy Tab S7, vous remarquerez que @OnLeaks montre la bande magnétique du S Pen se terminant avant le module de caméra arrière, alors que le S7 n’avait pas d’espace. Samsung peut également avoir retiré les bandes magnétiques d’un côté de la tablette. Sinon, les S8 et S7 semblent assez similaires ici. Les deux ont des bordures épaisses mais uniformes autour de l’écran, un module de caméra avec deux objectifs et une LED, un logo Samsung à côté de la bande S Pen et des dimensions similaires.

@OnLeaks a réalisé ces rendus en collaboration avec Zouton, qui prétend avoir des informations exclusives sur les spécifications de la Galaxy Tab S8. Si les informations du site s’avèrent exactes, la Galaxy Tab S8 sera une mise à niveau mineure par rapport à la S7.

Premièrement, cela suggère que la tablette arborera le SoC Snapdragon 888. Des rumeurs précédentes ont suggéré que la famille Galaxy Tab S8 pourrait toutes arborer le Snapdragon 898, ou que la Tab S8 Ultra pourrait avoir l’Exynos 2200. Il est difficile de dire quelle rumeur est la plus probable; le S7 était livré avec le 865+, qui était puissant mais pas le meilleur disponible – ce qui rend peut-être le 888 plus probable que la puce 2022 de pointe.

Semblable au S7, le Galaxy Tab S8 pourrait avoir un écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 1600 x 2560 et des taux de rafraîchissement de 120 Hz, des capteurs d’appareil photo de 13 MP et 8 MP, une batterie de 8 000 mAh, un capteur d’empreintes digitales latéral et une charge rapide de 45 W. Samsung semble être satisfait de la façon dont il a construit la tablette de l’année dernière et ne fait pas trembler le bateau.

Bizarrement, Zouton affirme que la Tab S8 est suffisamment « améliorée » pour que Samsung lui facture environ 840 $, soit près de 200 $ de plus que le coût du S7. À moins que le Snapdragon 888 (ou 898) n’augmente autant les performances, ce prix semble un peu extravagant et nous fait nous demander combien Samsung facturera en plus pour le S8+ et le S8 Ultra.

Compte tenu du manque de concurrence, la Galaxy Tab S8 deviendra sans aucun doute l’une des meilleures tablettes Android disponibles lors de sa livraison, ce qui serait en janvier ou février 2022. Mais nous ne pouvons qu’espérer que Samsung n’envisage pas vraiment de facturer autant pour ce qui semble être une mise à niveau progressive.

