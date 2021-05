Les premiers sons de l’hélicoptère sur Mars sont arrivés sur Terre – .

Nous avons vu l’ingéniosité de l’hélicoptère Mars de la NASA assis sur la surface de la planète rouge. Nous l’avons vu voler et planer. Nous l’avons même vu soulever la poussière et voyager horizontalement pour démontrer son utilité. La seule chose que nous n’avons pas faite, c’est d’entendre à quoi ressemble l’hélicoptère sur Mars. Maintenant, grâce au rover Perseverance de la NASA et au microphone Mastcam bien placé du robot, nous avons l’occasion d’entendre l’avion pour la première fois.

Dans un nouveau billet de blog du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, nous voyons le quatrième vol de l’hélicoptère en action. Le voyage a été la plus audacieuse de ses tentatives de vol lorsqu’il a décollé, emmenant l’hélicoptère sur une longue trajectoire de vol horizontale avant de retourner à son emplacement désigné de décollage / atterrissage. Ce qui rend cette vidéo différente, c’est que nous avons enfin l’audio pour l’accompagner, et nous pouvons remercier Perseverance et les scientifiques de la NASA pour avoir rendu cela possible.

Le plus délicat à écouter Ingenuity est la distance entre le rover Perseverance et l’hélicoptère. Le petit hachoir est alimenté électriquement et ne fait pas beaucoup de bruit lorsqu’il vole. Le rover, quant à lui, est stationné à plus de 250 pieds de distance, et avec les vents notoires de Mars, les gestionnaires du rover ne savaient même pas s’ils allaient pouvoir capter le son de l’hélicoptère.

Même pendant le vol, lorsque les pales de l’hélicoptère tournent à 2 537 tr / min, le son est grandement étouffé par la mince atmosphère martienne. Il est en outre obscurci par les rafales de vent martiennes pendant les premiers instants du vol. Écoutez attentivement, cependant, et le bourdonnement de l’hélicoptère peut être entendu légèrement au-dessus du bruit de ces vents.

Le résultat est une vidéo accompagnée d’un son qui inclut le bourdonnement subtil des rotors qui tournent rapidement. L’audio a dû être considérablement modifié afin de faire ressortir le son de l’hélicoptère, car il était pratiquement indétectable à l’oreille humaine dans sa forme originale.

Les scientifiques ont rendu l’audio, qui est enregistré en mono, plus facile à entendre en isolant le son des pales d’hélicoptère de 84 hertz, en réduisant les fréquences en dessous de 80 hertz et au-dessus de 90 hertz, et en augmentant le volume du signal restant. Certaines fréquences ont été coupées pour faire ressortir le bourdonnement de l’hélicoptère, qui est le plus fort lorsque l’hélicoptère traverse le champ de vision de la caméra.

«C’est une très bonne surprise», a déclaré David Mimoun, membre de l’équipe de la mission Persévérance, dans un communiqué. «Nous avions réalisé des tests et des simulations qui nous ont dit que le microphone capterait à peine les sons de l’hélicoptère, car l’atmosphère de Mars amortit fortement la propagation du son. Nous avons eu la chance d’enregistrer l’hélicoptère à une telle distance. Cet enregistrement sera une mine d’or pour notre compréhension de l’atmosphère martienne.

L’hélicoptère Ingenuity a également effectué son cinquième vol depuis, l’emmenant vers un nouvel emplacement où l’équipe continuera de tester ses capacités.

