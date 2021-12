Les premiers SSD PCIe 5.0 ultra rapides dévoilés avant le CES

Samsung et Adata taquinent tous les deux les SSD PCIe 5.0 avant le grand événement CES de janvier. Avec des vitesses de lecture/écriture allant jusqu’à 14/12 Go/s, cette nouvelle génération de stockage à semi-conducteurs est essentiellement deux fois plus rapide que les disques PCIe 4.0 les plus rapides.

Adata a dévoilé deux prototypes de ses premiers SSD PCIe 5.0 NVMe M.2 avec des capacités allant jusqu’à 8 To. Le SSD Project Nighthawk est conçu à l’aide d’un contrôleur Silicon Motion SM2508 capable de vitesses de lecture/écriture séquentielles jusqu’à 14/12 Go/s, tandis que le SSD Project Blackbird est doté d’un contrôleur InnoGrit IG5666 pour des vitesses de lecture/écriture de 14/10 Go/s. Adata, espérons-le, fournira plus de détails au CES qui commence le 5 janvier, à moins que COVID ne le fasse à nouveau dérailler.

Samsung cible les serveurs d’entreprise avec le SSD PCIe 5.0 PM1743.Image : Samsung

Samsung, quant à lui, vient d’annoncer le SSD PM1743 PCIe NVMe, équipé du v-NAND de 6e génération de Samsung et d’un contrôleur propriétaire prenant en charge l’interface PCIe 5.0. La société cible les entreprises clientes avec la promesse d’une efficacité énergétique améliorée de 30 % et de fonctionnalités de sécurité avancées.

Le PM1743 est capable de vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 13 Go/s (vitesse de lecture aléatoire de 2 500 K IOPS) et de vitesses d’écriture séquentielle de 6,6 Go/s (vitesse d’écriture aléatoire de 250 K IOPS), selon Samsung. Le SSD PM1743 sera disponible dans des capacités allant de 1,92 To à 15,36 To, et est actuellement échantillonné par les fabricants de chipsets et de serveurs avant la production en série au premier trimestre 2022.