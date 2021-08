Les premiers vélos électriques du fabricant de kits Velotton ont un look rétro et familial

Vous recherchez les meilleurs vélos électriques ? Jusqu’à cette semaine, la société polonaise Velotton était largement connue pour ses sacs à dos et ses kits de vélos électriques, qui vous permettent de transformer un pushbike en vélo électrique. Mais maintenant, il a franchi le pas logique et a lancé deux nouveaux vélos électriques.

La Velotton Road et la Velotton Mixte sillonnent la voie rétro-chic suivie actuellement par Harley Davidson, mais avec une touche plus traditionaliste, minimale et, bien, européenne. Plus particulièrement, le panier avant, en plastique recyclé, donne aux vélos un aspect très familial.

Si vous aimez le look, vous serez ravi de savoir que ces vélos électriques sont assez abordables, même si vous finirez probablement par payer plus que le prix affiché, une fois que vous aurez ajouté tout ce dont vous avez besoin (nous en reparlerons plus tard) .

Les deux vélos électriques sont désormais disponibles à l’achat sur le site de Velotton. Au-delà de l’apparence, les deux sont assez similaires, à part que le Mixte a un cadre pas à pas.

Construction et capacités

À partir de 1 390 € (environ 1 177 £), chaque vélo offre des vitesses allant jusqu’à 25 km/h (environ 15 mph) et dispose d’une batterie amovible de 360 Wh qui ne pèse que 1,6 kg.

Cela maintient le poids total du vélo à 16,9 kg, y compris la batterie et le panier avant, permettant une autonomie allant jusqu’à 110 km (environ 68 miles) ou jusqu’à 60 km (environ 37 miles) avec un enfant et une remorque .

(Crédit image : Velotton)

Les vélos sont construits avec un cadre et une fourche en acier Cr-Mo (chrome-molybdène) solides, tandis que le boîtier de pédalier est composé d’un axe en acier forgé, de roulements scellés, de coupelles et d’un corps en alliage d’aluminium forgé.

Vous obtenez également deux couches de revêtement protecteur, un moyeu arrière sans entretien avec frein à rétropédalage, un moteur de moyeu avant léger avec roulements scellés, des jantes à double paroi avec œillets, une selle confort avec ressorts et des pneus avec chambres à air increvables. De plus, comme on peut s’y attendre de nos jours, il existe une application mobile intégrée pour les statistiques et la navigation.

Les vélos peuvent être livrés dans 26 pays européens, dont le Royaume-Uni, et peuvent être configurés selon vos besoins lors de la commande.

Options de personnalisation

Alors, quelles options de personnalisation obtenez-vous ?

Les Velotton Road et Velotton Mixte sont disponibles en deux tailles : S pour les cyclistes mesurant 162-175 cm et M pour les cyclistes mesurant 175 cm-185 cm. Les couleurs sont le noir, le bleu, le rouge et le gris galet. Au-delà de cela, cependant, d’autres options de personnalisation peuvent entraîner des frais supplémentaires.

Par exemple, si vous souhaitez monter la batterie dans une sacoche plutôt que dans le panier avant, c’est un supplément de 190 €. Pour le faire passer d’une vitesse unique à trois vitesses, il en coûte 115 € (environ 97 £). Et pour ajouter un frein à main avant à celui de la roue arrière, c’est 35 € (environ 30 £).

(Crédit image : Velotton)

Juste au cas où vous auriez manqué ce dernier point, nous le soulignerons à nouveau. Ce vélo est livré sans frein avant, sauf si vous l’ajoutez à votre commande. Cela semble être un concept étrange pour un vélo commercialisé comme adapté aux familles.

Il n’est pas non plus livré avec des lumières, sauf si vous les ajoutez pour un supplément de 48 € (environ 40 £). Ces lampes sont alimentées par la batterie principale, ce qui est génial, mais nous sommes surpris qu’elles ne soient pas standard.

Le vélo est également livré sans garde-boue, ce qui coûte 36 € supplémentaires (environ 30 £). Nous parlons donc ici d’une tarification de type EasyJet, et en fonction de vos besoins, le coût va rapidement s’additionner.

Vous allez également devoir attendre un peu pour mettre la main sur un. Comme leurs kits de vélos électriques, les nouveaux vélos électriques sont assemblés à la main dans l’usine Velotton de Cracovie, et uniquement une fois la commande reçue.

Pour cette raison, le Velotton Road et le Velotton Mixte devraient tous deux être expédiés dans un délai de six à neuf semaines. Les vélos sont garantis deux ans et peuvent être commandés chez Velotton dès aujourd’hui.