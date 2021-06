Les premiers vrais spoilers ‘Loki’ révèlent quand la série commence à devenir vraiment folle – .

Après des mois d’attente, Loki a enfin été diffusé et l’épisode 1 est disponible en streaming sur Disney +. La série a déjà commencé à explorer le sujet que nous voulions que Marvel aborde le plus, révélant quelques implications passionnantes pour Avengers: Fin de partie, y compris une tournure complètement inattendue. En plus de cela, le premier volet de l’émission télévisée en six parties a également révélé le méchant de la série, qui a forcé la Time Variance Authority (TVA) à sortir des sentiers battus et à embaucher Loki (Tom Hiddleston) pour obtenir de l’aide. l’un n’est pas un spoiler, comme nous le savons depuis les différentes bandes-annonces publiées par Marvel. Cela étant dit, nous allons détailler quelques spoilers Loki ci-dessous, vous pouvez donc éviter ce qui suit si vous voulez être surpris. Si vous décidez de continuer, les spoilers ne vont pas gâcher l’expérience Loki car ils nous disent principalement quels épisodes à venir seront les épisodes les plus excitants de la série.

La machine marketing de Marvel fonctionne à plein régime, comme nous l’avons vu avec la précédente série MCU Phase 4 qui a été publiée sur Disney +. Nous avons droit à de nouveaux clips des émissions, des reportages et des interviews avec les acteurs et l’équipe qui sont tous destinés à promouvoir la nouvelle série lors de son lancement. Et Loki a mieux performé que WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier en ce qui concerne les numéros d’audience de l’épisode 1.

Les premières critiques de Loki sont sorties la semaine dernière, y compris un article du blog belge Humo qui contient quelques informations sur ce qui va arriver dans l’épisode 2. La critique remplie de spoilers nous dit que la TVA ne perdra pas de temps avant de mettre Loki à bon escient. Lui et Mobius (Owen Wilson) commenceront à voyager dans le temps dans l’épisode de cette semaine dans une série d’événements qui “donneraient même à Christopher Nolan un mal de tête”. Un Redditor a fourni une traduction de ces informations :

Le jeu de chronologie qui explose dans le deuxième épisode – qui donnerait même mal à la tête à Christopher Nolan – doit être avant tout un prétexte fantastique pour que les scénaristes fassent apparaître Loki aux moments les plus inattendus de l’histoire, comme un Waldo voyageant dans le temps des livres ‘Où est Charlie’. Loki apparaissant soudainement en l’an 79 au pied d’un Vésuve grondant de plus en plus fort, avertissant les habitants de Pompéi de la fin imminente en latin (et avec son pathétique caractéristique) ? Quelle que soit la folie à laquelle vous pouvez penser, cela arrivera.

Les images de cet article que Disney a publiées proviennent de l’épisode 2.

Loki (Tom Hiddleston) et Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) dans Loki Episode 2. Source de l’image : Marvel Studios

Une autre chose que nous avons vue lors de la commercialisation de WandaVision et de Falcon était le battage médiatique dirigé vers certains épisodes clés qui incluraient des événements de la série auxquels les fans devraient s’attendre. D’abord, c’était le brillant troll de Paul Bettany avec qui il avait travaillé avec un acteur qu’il avait toujours admiré et avec qui il voulait collaborer. Cet acteur incroyable s’est avéré être… Paul Bettany. Ensuite, c’est le showrunner de Falcon, Malcolm Spellman, qui a révélé que l’épisode le plus excitant de la série serait l’épisode 5, où le camée majeur de cette série apparaîtrait également.

Il est maintenant temps pour l’acteur bien-aimé de Loki, Tom Hiddleston, de faire le buzz sur les épisodes les plus excitants de sa série Disney +. Répondant aux fans lui demandant lequel des épisodes de la saison il est le plus excité, il a déclaré sur TikTok que ce sont les épisodes 4 et 5 auxquels les fans doivent se préparer. C’est là que l’action commence vraiment à prendre de l’ampleur, allant dans des endroits que Hiddleston n’aurait pas pu imaginer.

L’acteur n’a pas fourni de détails et nous ne les attendons pas de quelqu’un comme Hiddleston. Voici ce que l’acteur a dit, via TechRadar :

C’est dur. le [episodes are] tous si différents, ce que j’aime à ce sujet. Et chaque épisode est presque une histoire autonome, en partie à cause de l’éclat de toutes les personnes impliquées – pas moi, mais Owen Wilson, Kate Herron et les membres de la distribution, je crains de ne pas pouvoir encore vous nommer, mais attendez de voir. Je pense que les épisodes 4 et 5, les deux ensemble, toute la série décolle dans une direction que je n’ai certainement pas vu venir quand je l’ai lu, et je suis vraiment excité que le public le voie. C’est là que nous nous développons simplement dans un nouveau territoire.

Comme le souligne TechRadar, les acteurs que Hiddleston ne peut pas nommer pourraient être Richard E. Grant et Sophia Di Martino. Ils pourraient jouer différentes versions de Loki, y compris le vieil homme Loki et Lady Loki. Après tout, le principal Loki de l’émission a été informé que la plus grande menace de TVA en ce moment n’est autre qu’une version différente de Loki lui-même. Sans oublier que des rumeurs plus anciennes disaient que Kang (Jonathan Majors) ferait une apparition dans Loki avant de pouvoir le voir Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Kang est censé être un méchant majeur du MCU, à l’avenir.

Tout cela n’est que spéculation à ce stade. Mais d’après le son, la série est plutôt imprévisible, ce que nous ne pouvons pas dire exactement de WandaVision ou de Falcon. Loki épisode 2 premières sur Disney + ce mercredi.

