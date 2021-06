Les premiers vrais téléphones post-Huawei

TL;DR

Honor a lancé la série Honor 50 en Chine. Il s’agit de la première version majeure d’un smartphone depuis sa vente par Huawei.

Huawei a séparé sa sous-marque Honor l’année dernière en raison du différend commercial en cours aux États-Unis, ce qui a permis à la nouvelle marque indépendante de signer des accords avec une multitude d’entreprises. Maintenant, les premiers téléphones post-Huawei Honor appropriés, la série Honor 50, ont été lancés en Chine. Et la société aurait confirmé que la série offrirait le support de Google.

La star du spectacle est le Honor 50 Pro, et il sert un chipset Snapdragon 778G, ce qui en fait une proposition de milieu de gamme supérieure assez puissante. Le téléphone propose également un panneau OLED incurvé FHD + de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 4 000 mAh et une charge filaire de 100 W. Ce dernier promet une charge complète en 25 minutes. Ne vous attendez pas à des recharges sans fil ici.

Les fonctions de la caméra sont gérées par un système de caméra arrière quadruple, comprenant une caméra principale 108MP f/1.9, un vivaneau ultra-large 8MP et une paire de capteurs 2MP pour les effets de profondeur et les prises de vue macro. Le tireur principal en particulier est capable de nona-binning pour cracher des prises de vue comparables à un appareil photo 12MP de 2,1 microns. La capacité de non-binning et la taille du capteur de 1/1,52 pouce suggèrent que nous examinons le capteur Samsung Isocell HM2.

Une caméra principale de 32 MP et un capteur grand angle secondaire de 12 MP (champ de vision de 100 degrés) gèrent les selfies et les vidéos de face. En fait, Honor note spécifiquement que la caméra secondaire est conçue pour les vidéos et autres.

Le reste de la série Honor 50

Descendez d’un cran et vous trouverez le Honor 50 standard, partageant beaucoup de points communs avec la variante Pro. Il y a le même SoC Snapdragon 778G, un écran FHD+ OLED légèrement plus petit de 6,57 pouces, le même système de caméra arrière et la même caméra selfie 32MP.

Mais la vanille Honor 50 abandonne la caméra selfie secondaire de 12 MP et atteint une charge filaire toujours rapide de 66 W (recharge de la batterie en 45 minutes). En fait, le nouveau téléphone arbore également une batterie légèrement plus grande que l’appareil Pro (4 300 mAh contre 4 000 mAh).

Enfin, le Honor 50 SE est l’appareil le moins impressionnant du lot et vise un segment de prix moins cher, même s’il semble toujours être une bonne perspective sur le papier. Vous obtenez un panneau LCD FHD + LTPS de 6,78 pouces, un SoC MediaTek Dimensity 900 5G et une batterie de 4 000 mAh avec une charge filaire de 66 W (passant de zéro à plein en environ 37 minutes). Pendant ce temps, les fonctions de l’appareil photo sont gérées par une caméra selfie 16MP et une configuration triple arrière 108MP (comprenant également un capteur ultra-large 8MP et un objectif macro 2MP).

Sinon, les trois téléphones sont alimentés par le skin Magic UI 4.2 sur Android 11. Le Honor 50 SE propose un scanner d’empreintes digitales latéral tandis que les modèles standard et Pro proposent un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Prix ​​et disponibilité de la série Honor 50

La série Honor 50 n’a été lancée qu’en Chine pour le moment, bien qu’un lancement mondial soit également prévu. Vous dépenserez 3 699 yuans (~ 578 $) pour le Honor 50 Pro 8 Go/256 Go en Chine, tandis que le modèle 12 Go/256 Go vous coûtera 3 999 yuans (~ 625 $).

Attendez-vous à payer 2 699 yuans (~ 422 $) pour le Honor 50 vanille 8 Go/128 Go et 2 999 yuans (~ 469 $) pour l’option 8 Go/256 Go. Pendant ce temps, la variante supérieure de 12 Go/256 Go se vend à 3 399 yuans (~ 531 $). Quant au Honor 50 SE, le prix commence à 2 399 yuans (~ 375 $) pour l’option de base 8 Go/128 Go.

La société a également confirmé que le téléphone atterrira dans plus de 30 pays dans le cadre du lancement mondial (voir l’image ci-dessus). Ces marchés comprennent l’Europe, le Royaume-Uni, l’Égypte, le Moyen-Orient et l’Afrique du Sud.

Honor a déclaré à The Verge dans un communiqué que les nouveaux téléphones passeraient par l’examen de sécurité de Google et offriraient donc les services mobiles Google (GMS).

“Les consommateurs pourront faire l’expérience des smartphones et tablettes Honor équipés de GMS”, a déclaré un porte-parole au point de vente, confirmant que cela inclut la série Honor 50.