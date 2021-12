Les préoccupations antitrust d’Apple Car soulevées avant même qu’elles n’existent

Les préoccupations antitrust d’Apple Car sont déjà exprimées, malgré le fait qu’elles n’existent pas encore et n’existeront peut-être jamais. En effet, le potentiel d’action antitrust pourrait être plus important si Apple ne vendait jamais sa propre voiture…

Des préoccupations similaires sont exprimées au sujet des partenariats de Google avec des constructeurs automobiles, certains accusant les deux sociétés de se préparer à créer un duopole en ce qui concerne les systèmes d’exploitation embarqués.

Politico rapporte que les sourcils ont été haussés suite à une récente annonce de Ford.

Lorsque Ford a annoncé qu’à partir de 2023, ses voitures et camions seraient livrés avec Google Maps, Assistant et Play Store préinstallés, le PDG Jim Farley a qualifié le partenariat entre son constructeur automobile américain emblématique et le géant de la recherche d’occasion de « réinventer » l’automobile, ce qui en fait un bureau mobile, avec plus de connectivité que n’importe quel téléphone ou ordinateur portable. « Nous dépensions des centaines et des centaines et des centaines de millions de dollars chaque année, en suivant essentiellement une expérience générique qui n’était pas compétitive par rapport à votre téléphone portable », a chanté Farley sur CNBC, annonçant l’accord de six ans avec le géant de la technologie. L’accord a donné à Ford un cachet bien nécessaire et à Google une chance de présenter ses produits à des millions de conducteurs et de leurs passagers. Mais de nombreux chiens de garde de l’industrie technologique ont regardé la voiture Ford-Google du futur avec des yeux différents. Ils craignent que les entreprises technologiques ne fassent bientôt aux voitures ce qu’elles ont fait aux téléphones : lier leurs systèmes d’exploitation exclusifs à des produits spécifiques pour évincer les concurrents et dominer une vaste partie de l’économie mondiale.

Les commentateurs disent qu’à mesure que le monde évolue lentement vers les voitures autonomes, les caractéristiques automobiles les plus importantes ne concerneront pas la voiture elle-même, mais l’expérience en voiture.

« Le trajet n’est plus la question », a déclaré Jim Heffner, vice-président de Cox Automotive Mobility, spécialisé dans les véhicules autonomes et connectés. « Les données sont la pierre angulaire. … Apple et Google et d’autres veulent être à l’épicentre de cela.

Alors que la plupart des préoccupations actuelles se concentrent sur Google, il existe des craintes similaires autour d’Apple.

Alors que l’Apple Car ressemble à une nouvelle technologie passionnante, une vision moins charitable de la stratégie d’Apple est que l’entreprise veut intégrer davantage les consommateurs dans leur écosystème rentable, où l’entreprise obtient une réduction de 30% de toutes les ventes numériques, a déclaré Trendacosta, directeur associé de politique et activisme chez EFF, qui compte le rival de recherche Google DuckDuckGo parmi ses donateurs. Pendant des décennies, Apple a adopté certaines des politiques de réparation les plus restrictives pour ses ordinateurs, téléphones et tablettes. Ce n’est qu’en novembre, après une poussée de la Maison Blanche et des régulateurs fédéraux, que le fabricant de l’iPhone a annoncé qu’il commencerait à autoriser les consommateurs à réparer leurs propres appareils. « L’objectif d’Apple est de vous enfermer dans son écosystème », a-t-elle déclaré. « Je n’aime pas l’idée qu’ils fassent ça aussi sous forme de voiture. »

À l’heure actuelle, les constructeurs automobiles tentent toujours de faire de leurs systèmes d’infodivertissement le principal moyen par lequel les consommateurs interagissent avec le véhicule. Cependant, le partenariat Google-Ford représente l’aube d’une reconnaissance que les constructeurs automobiles seront toujours à la traîne avec leur propre technologie et que les consommateurs préfèrent la familiarité de l’interface de leur smartphone.

Si les plans d’Apple sont de fabriquer et de vendre une voiture, il semble alors difficile de voir comment des problèmes antitrust pourraient survenir : nous nous attendrions bien sûr à ce qu’une Apple Car soit pleinement intégrée au reste de l’écosystème. Cependant, si Apple concluait des partenariats avec des constructeurs automobiles pour offrir l’expérience embarquée – des cartes à la musique -, il pourrait alors être possible que les sociétés de Cupertino et de Mountain View créent entre elles un duopole de facto en termes d’in- technologie automobile.

