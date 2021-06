Les préoccupations antitrust de Siri soulevées par l’UE, aux côtés de ses concurrents

in

Des préoccupations antitrust de Siri ont été exprimées par des entreprises, a déclaré le chef de la concurrence de l’Union européenne, les mêmes problèmes étant soulevés à propos d’Alexa et de Google Assistant. Ces remarques ont été faites à l’issue d’un processus de consultation auquel ont participé plus de 200 entreprises au cours d’une année.

La chef de la concurrence, Margrethe Vestager, a déclaré qu’il y avait quatre préoccupations…

L’organisme de surveillance antitrust de l’UE a déclaré que les personnes interrogées s’inquiétaient de certaines pratiques d’exclusivité et de vente liée liées aux assistants vocaux, tels que les producteurs d’appareils intelligents étant empêchés d’installer un deuxième assistant vocal sur un appareil. Une deuxième préoccupation concernait les fournisseurs d’assistants vocaux faisant la promotion de leurs propres services ou de ceux de tiers via les paramètres par défaut sur les appareils, limitant ainsi les concurrents. Une troisième préoccupation portait sur les trésors de données disponibles pour les fournisseurs d’assistants vocaux et d’appareils intelligents, tandis qu’une quatrième préoccupation concernait le manque d’interopérabilité entre les appareils.

Maintenant que la commission a entendu les entreprises, la prochaine étape consiste à comprendre le point de vue des consommateurs.

“D’après les résultats préliminaires publiés aujourd’hui, il apparaît que nos préoccupations sont partagées par de nombreux acteurs”, a déclaré Vestager, [adding that] il était trop tôt pour dire si l’enquête aboutirait à des poursuites contre des entreprises qui seront tranchées après une consultation publique de 12 semaines se terminant le 1er septembre et un rapport final attendu au premier semestre 2022.

De toutes les accusations antitrust portées contre Apple, celle-ci semble l’une des plus étranges. Différents assistants vocaux se font concurrence, et il est courant que les appareils domestiques intelligents soient contrôlables par plusieurs d’entre eux. En effet, dans le cas des appareils compatibles avec les raccourcis HomeKit ou Siri, il est difficile de penser à ceux qui ne peuvent pas également être contrôlés par Alexa et Google Assistant.

Apple n’avait pas répondu à une demande de commentaire au moment de la rédaction, mais Amazon a déclaré que la concurrence ne manquait pas sur ce marché.

« Il n’y aura pas et ne devrait pas y avoir un seul gagnant. Aujourd’hui, Alexa est compatible avec plus de 140 000 produits pour la maison intelligente, et nous permettons aux fabricants d’appareils d’intégrer facilement Alexa directement dans leurs propres produits », a déclaré un porte-parole. Amazon a ajouté qu’il avait adhéré à 80 entreprises à son initiative d’interopérabilité vocale, qui donne aux clients la possibilité d’accéder à plusieurs services vocaux sur un appareil.

Apple a annoncé à la WWDC que Siri viendrait pour la première fois sur des appareils tiers tels que des thermostats intelligents. Beaucoup ont répondu en exprimant le souhait que les haut-parleurs Sonos soient inclus.

