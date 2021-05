Les préoccupations croissantes concernant l’inflation font monter les prix de l’or ⋆ .

par Frank Holmes, Gold Seek:

Forces

Le métal précieux le plus performant de la semaine a été l’or, en hausse de 2,05%. Le métal a atteint un plus haut depuis trois mois, la baisse des rendements obligataires ayant contribué à améliorer les prix de l’or. Les inquiétudes persistantes concernant la hausse de l’inflation soutiennent également le métal. Les flux des ETF aurifères continuent d’augmenter. Les FNB aurifères ont enregistré des entrées de 442 000 onces. Les positions longues nettes sur l’or ont augmenté de 29 000 à 204 000 contrats. De plus, selon JP Morgan, les investisseurs retirent de l’argent du bitcoin et achètent de l’or en remplacement. Les importations d’or de la Chine ont triplé par rapport au mois précédent. Dans une note récente, BMO Marchés des capitaux indique que l’or se porte bien dans des environnements inflationnistes et que les producteurs pourraient avoir des flux de trésorerie records au cours de la prochaine année.

L’activité De Beers d’Anglo American a vendu 380 millions de dollars de diamants bruts lors de sa quatrième vente aux enchères cette année. La troisième vente était de 450 millions de dollars. Seuls 56 millions de dollars de diamants ont été vendus en 2020. La demande de l’Inde pourrait être en baisse en 2021 en raison de la flambée du COVID. Le World Platinum Investment Council (WPIC) a déclaré que le marché mondial du platine sera plus sous-approvisionné cette année qu’il ne le pensait auparavant, car la reprise économique alimente une augmentation de la demande de l’industrie. Le marché d’environ 8 millions d’onces par an verra un déficit de 158000 onces en 2021, le troisième déficit annuel consécutif, a déclaré le WPIC dans son dernier rapport trimestriel. Il y a trois mois, elle prévoyait une sous-offre de 60 000 onces en 2021. De plus, UBS a augmenté ses prévisions pour le platine sur la base de ces mêmes tendances. Les flux d’ETF vers le platine sont en hausse de 3% cette année.

Faiblesses

Malgré les prévisions positives du WPIC, le métal précieux le moins performant de la semaine a été le platine, en baisse de 4,66%. Centerra Gold a déclaré dimanche avoir lancé un arbitrage contraignant contre le gouvernement kirghize après que le parlement a adopté une loi permettant à l’État de reprendre temporairement la plus grande entreprise industrielle du pays, la mine d’or de Kumtor exploitée par Centerra. Compte tenu de ces restrictions, Centerra ne contrôle plus la mine. Centerra a suspendu ses prévisions 2021 et ses perspectives à trois ans relatives à Kumtor. Les revenus de Kumtor sont supprimés de Centerra et les estimations sont réduites. La plupart des investisseurs qui ont négocié Centerra dans le passé, sur la base des interventions gouvernementales passées, semblent s’attendre à un résultat plus raisonnable car le cours de l’action de Centerra a augmenté de près de 17% depuis que le différend initial sur la propriété a été révélé il y a quelques semaines. American Gold and Silver a publié des résultats décevants au premier trimestre: une perte de 0,08 $ par action contre un consensus de 0,06 $ de perte par action. La production d’or de Relief Canyon était de 1 300 onces, contre un consensus de 8 200 onces. De plus, la société a pris une réduction de valeur de 83 millions de dollars sur cette propriété. Son cours de bourse a terminé la semaine à près de 25%. St Barbara Ltd. a déclaré avoir abaissé ses prévisions de production pour l’année complète, mais augmenté ses prévisions de coûts de maintien tout compris en raison des ajustements de ses prévisions dans ses opérations de Leonora et de Simberi. La société a abaissé ses prévisions de production d’or consolidée à entre 330000 onces et 360000 onces par rapport aux prévisions précédentes de 370000 onces à 380000 onces, et a augmenté ses prévisions de coûts de maintien tout compris à une fourchette comprise entre 1547 A $ l’once et 1695 A $ l’once à partir de l’estimation précédente de 1 440 dollars australiens l’once à 1 520 dollars australiens l’once.

Opportunités

Arizona Metals a signalé la découverte d’une nouvelle zone d’or et de zinc à haute teneur sur sa propriété Kay Mine, détenue à 100%, en Arizona. Signe certain du potentiel du projet à ajouter un tonnage important, potentiellement à des teneurs améliorées, la plupart des intervalles minéralisés des trous forés se trouvent dans une zone qui a historiquement été très peu explorée. Arizona Metals est financé pour 75 000 mètres de forage afin de remplir et d’élargir l’empreinte des ressources. Le platine pourrait être de plus en plus utilisé à la place du palladium plus cher dans les véhicules, selon Johnson Matthey. Le platine est environ la moitié du prix du palladium. Les constructeurs automobiles chinois semblent prendre les devants avec ce changement. L’offre de platine sera de nouveau inférieure à la demande cette année, a déclaré le World Platinum Investment Council dans un rapport. Le marché pourrait avoir une pénurie de 158 000 onces. Les stocks de diamants ont chuté pour atteindre des niveaux bas, ce qui crée un environnement positif pour les prix vers la fin de cette année. L’assouplissement des restrictions de Covid aux États-Unis et en Europe pourrait libérer une demande refoulée des mariages, ce qui pourrait entraîner une forte demande de bijoux au second semestre.

Des menaces

La hausse des coûts de main-d’œuvre peut commencer à se produire dans de nombreuses mines. Cela est plus aigu en Australie et au Brésil, selon les PDG de Newmont et d’AngloGold Ashanti. En outre, le Syndicat sud-africain des mineurs a demandé une augmentation de salaire annuelle de 15% jusqu’en 2023. L’indice de surprise économique de Citi, qui mesure si les données économiques manquent ou dépassent les attentes, est maintenant à son plus bas niveau en un an. Cela implique que la vigueur de l’économie ne dépasse plus les attentes. Tout nouvel échec économique pourrait surprendre le marché sur «Où est la croissance post-pandémique?» Lorsque la société chinoise Zijin Mining a payé 1 milliard de dollars pour acheter une vaste mine d’or dans les Andes colombiennes à la fin de 2019, les risques pour la sécurité étaient une préoccupation majeure, malgré une opération de l’armée qui avait repoussé les mineurs illégaux. L’extraction illégale par les mineurs sauvages dans les tunnels à l’intérieur ou à proximité de sa concession a augmenté. Les tunnels sont contrôlés par le gang du crime du Clan del Golfo, connu localement sous le nom de «Les Dix» pour la réduction de 10%, ils enlèvent la production des mineurs illégaux. UBS a initié une couverture des mineurs de platine avec une position neutre, car ils voient les déséquilibres de l’offre et de la demande s’atténuer au cours des deux prochaines années en raison de l’augmentation de l’offre en Afrique du Sud et en Russie. La banque voit les prix du palladium ralentir à 2 000 $ à plus long terme. Les analystes d’UBS ont maintenu leurs prévisions de fin d’année pour l’or à 1 600 $ l’once, déclarant qu’ils «s’attendent à une diminution des surprises d’inflation, à une hausse des rendements des obligations d’État américaines, à une augmentation du rythme de vaccination pour réduire l’incertitude et au pic du dollar américain». Les consommateurs ressentent certainement l’inflation maintenant, car les loyers des maisons unifamiliales aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis 2006, avec un bond de 4,3% par rapport à l’année précédente.

