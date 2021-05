Les préoccupations de Mikel Arteta et la raison pour laquelle Manchester United n’a pas besoin d’Erling Haaland

Oh, Sergio. Non non Non Non Non. Comme Gary Lineker l’a brièvement tweeté, quel genre d’idiot essaie de faire ça alors qu’il y a tant de choses en jeu?

Ceux d’un certain âge se souviendront de Lineker essayant d’être un peu trop intelligent en prenant un coup de pied contre le Brésil pour égaliser le record de buteur de Sir Bobby Charlton en Angleterre. Je ne pense pas que nous l’appelions une Panenka à l’époque, nous l’appelions juste des ordures.

Aguero a raté la chance de confirmer le titre pour City

Aguero, avec City 1-0 contre son adversaire de la finale de la Ligue des champions Chelsea et avec une victoire garantissant le titre de Premier League cette saison – sans parler de la chance d’égaler le record de Wayne Rooney de marquer le plus de buts en Premier League pour un club – pensait qu’il ‘ D ridiculiser Edouard Mendy. Comme vous pouvez probablement le deviner, il n’y avait qu’un seul imbécile.

Thomas Tuchel semble avoir la mesure de Pep Guardiola alors que Chelsea s’est arrangé à la mi-temps et est sorti pour gagner le match 2-1. Bien sûr, ils ont été aidés par la folie d’Aguero et Kurt Zouma qui s’est incroyablement échappé avec une faute clouée sur Raheem Sterling, mais une victoire est une victoire et tout ça.

Alors que City et Chelsea se frayent un chemin à travers leurs demi-finales de Ligue des champions pour réserver un rendez-vous à Istanbul (ou à Londres, si le bon sens prévaut), il n’y a aucun moyen pour l’équipe de Earth Tuchel d’y aller pour une belle journée. Vous limogez un manager avant de remporter le titre européen? Peak Chelsea, non?

Le champagne de Manchester City sera agréable et froid à ce rythme – surtout après que les fans de United leur ont gracieusement permis de jouer ce week-end.

Les hommes de Tuchel sont sur une forme sensationnelle

Ole Gunnar Solskjaer a clairement une formule qui fonctionne, alors pourquoi dévier? Aston Villa a pris la tête, évidemment, Manchester United s’est arrangé dans la pause et a gagné.

Je suis sûr que Douglas Luiz aimerait avoir la possibilité de prendre à nouveau cette décision. Mason Greenwood est en train de redevenir assez mortel – ce qui signifie que United n’a probablement pas besoin d’aller gaspiller 150 millions de livres sterling sur Erling Haaland.

Le record de Harry Maguire de jouer chaque minute de Premier League cette saison a pris fin après qu’Edinson Cavani a réussi à envoyer un joueur de Villa voler dans le skipper United.

Cavani a compensé cela en marquant le troisième, tandis qu’Ollie Watkins était probablement un peu dur pour obtenir un deuxième jaune pour le plongeon étant donné qu’Henderson a fait le moindre contact – pas assez pour une pénalité, pas assez pour l’envoyer. désactivé.

Maguire pourrait maintenant manquer la finale européenne et les championnats d’Europe – il semble juste que les vacances d’été en Europe ne soient pas d’accord avec lui.

La saison de Maguire est-elle terminée?

Leicester semble prêt à réaliser l’impossible pour une deuxième saison consécutive – c’est trouver un moyen de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions bien qu’il soit bien préparé pour toute la saison.

Ils ont perdu 4-2 contre Newcastle de Steve Bruce vendredi soir – et c’est incroyable de voir à quel point l’équipe de Bruce semble être bien meilleure maintenant qu’elle a à nouveau ses deux meilleurs attaquants disponibles. Vous savez, comme il l’a dit.

Avec la chute des roues de Leicester, il doit y avoir un espoir renouvelé à Anfield que s’ils peuvent être raisonnablement bons pour les prochains matchs, ils pourraient se retrouver en tête de liste la saison prochaine.

Sadio Mane a marqué un but si rare et Thiago a ouvert son compte pour le club contre Southampton – dont les joueurs mettent en œuvre un plan rusé en veillant à ce que Ralph Hassenhuttl ne soit pas braconné par un plus grand club en donnant l’impression qu’il est pas très bien.

Mane célèbre avec Diogo Jota après avoir marqué son but

Brighton était une fois de plus très, très Brighton – ils ont mené contre les Wolves via Lewis Dunk pour voir le même joueur décrocher son deuxième carton rouge de la saison.

Les loups ont continué à gagner avant que Neal Maupay ne réussisse à décrocher le dernier envoi de Premier League cette saison, sept minutes après le coup de sifflet final. Tout cela semble faire de Graham Potter un très bon choix pour les Spursy Spurs.

Tottenham s’est rendu à Leeds et on lui a montré à quoi ressemble une équipe de football bien entraînée, solidaire et entièrement sur la même page, laissant dans la poubelle tout espoir de football de la Ligue des champions. Le mieux que les Spurs puissent désormais espérer est d’éviter la Ligue de conférence Europa.

Le manager recrue Ryan Mason est toujours en train de revoir le but non autorisé de Harry Kane pour voir s’il était réellement hors-jeu.

Marcelo Bielsa avait raison: «la conclusion était la différence de désir des joueurs». L’histoire de la saison de Tottenham en une phrase traduite, juste là.

Kane pourrait être prêt pour un transfert d’été loin de Tottenham maintenant que le football de la Ligue des champions est, à peu près, hors jeu

West Ham semble s’essouffler et Everton a montré qu’il était légèrement mieux loin de chez lui, Ancelotti battant Moysiah 1-0 au stade d’athlétisme.

Les Toffees restent sur la bonne voie pour être totalement insignifiants en septième.

Christian Benteke a résumé toute sa carrière de footballeur contre Sheffield United.

Le leader de Crystal Palace a vu tout ce qu’il a frappé proprement détourné par Aaron Ramsdale, mais celui qu’il a reçu a été dévié après l’avoir brillé.

Hodgson et Crystal Palace devraient changer à la fin de la saison

Après avoir vu son équipe d’Arsenal échouer lamentablement à rejoindre United en finale de la Ligue Europa, Mikel Arteta a clairement indiqué qu’il fallait encore plus de changements dans l’équipe.

Sa préoccupation immédiate devrait probablement être la possibilité d’un changement immédiat dans le fauteuil du manager – l’ancien manager de Chelsea, Maurizio Sarri, étant lié aux Emirats.

Que ce soit Arteta ou quelqu’un d’autre, l’avenir d’Arsenal doit être construit autour de Bukayo Saka et Emile Smith-Rowe, les deux garçons de l’académie qui peuvent aider à empêcher les Gunners de faire des achats plus choquants sur le marché des transferts.

Nicolas Pepe, la cinquième signature la plus chère de l’histoire du football britannique, est souvent considéré comme l’un de ces achats choquants (certainement ici) – mais sa frappe était plutôt savoureuse.

.

Pepe montre occasionnellement des pièces de qualité et son but était délicieux contre West Brom

Remarquez, faites-le quand cela compte Pepe – comme une demi-finale de la Ligue Europa, par opposition à un Baggies à peu près relégué. La même chose pourrait être dite pour Willian – signé sur un salaire gratuit mais décent, vous imaginez. Super coup franc, juste dans le mauvais jeu.

La défaite signifie que Big Sam ne peut pas prétendre n’avoir jamais vaincu une équipe – remarquez, il aura toujours Liverpool, Man City et Chelsea de ses jours à la WBA et, sans aucun doute, il nous le rappellera.