Les préoccupations relatives à l’évaluation planent sur l’action ABNB alors qu’elle écrase ses rivaux de l’hôtel

Fondée en 2008, Airbnb (NASDAQ:ABNB) est depuis devenu une denrée populaire pour l’hébergement et les locations de vacances. En seulement 13 ans, l’entreprise est passée à 4 millions d’hôtes. Il a séjourné plus de 800 millions de clients. Et il l’a fait dans près de 100 000 villes à travers le monde. C’est une histoire incroyable et l’entreprise est soutenue par des vents favorables légitimes pour la croissance qui sortent de la pandémie. Cependant, je vous conseillerais de faire preuve de prudence lorsque vous investissez dans des actions ABNB.

Sa valorisation actuelle est coûteuse. Et ce n’est pas le seul risque à considérer. Plongeons un peu plus dans l’histoire derrière l’action d’Airbnb.

Comment Airbnb s’est-il comporté pendant Covid?

L’industrie hôtelière a été l’une des industries les plus durement touchées en 2020. En conséquence, les entreprises de séjours de vacances ont vu leurs revenus diminuer considérablement. Les revenus d’Airbnb ont diminué de 30% d’une année sur l’autre. Marriot (NASDAQ:MAR) a diminué de 50% sur un an. Hilton (NYSE:HLT) a reculé de 54,43% en glissement annuel. Wyndham (NYSE:WH) a diminué de 37% en glissement annuel.

L’un des principaux points à retenir sur le succès relatif d’Airbnb en 2020 (par rapport à ses concurrents) était son segment de revenus aux États-Unis. Ce segment n’a diminué que de 7% en glissement annuel. À titre de comparaison, le segment des revenus de HLT en Amérique du Nord a diminué de 53% sur l’année.

Historiquement, les revenus d’ABNB ont dominé à l’échelle internationale, les revenus internationaux représentant 67% de ses revenus totaux en 2018 et 63% en 2019. Le segment américain représentant près de la moitié des revenus 2020 de l’entreprise, il est clair que lorsque pour voyager au pays, ils ont choisi Airbnb plutôt que les hôtels traditionnels. Les gens s’adaptant à la tendance du «travail de n’importe où», la nature intrinsèquement moins intrusive et restrictive d’Airbnb a rendu le choix facile de rester dans un Airbnb.

Sortir de Covid-19

La tendance du «travail de n’importe où» semble persister pour les Américains. Selon YouGov, 86% des Américains travaillant actuellement à domicile aimeraient continuer à le faire après Covid-19. La capacité de prendre des «vacances» sans réellement prendre de vacances a résonné chez les Américains.

Cette tendance est de bon augure pour ABNB en 2021 et au-delà. Mais il y a plus à l’histoire ici.

Les États-Unis ont relativement bien réussi (par rapport à l’Europe et à d’autres pays) avec les vaccinations Covid. Au 19 mars 2021, 21% de la population américaine avait reçu au moins une dose de vaccin. D’ici mai, tous les adultes américains seront éligibles au vaccin.

Selon 6pages, cela signifie que nous pourrions atteindre le taux de vaccination de 70% requis pour l’immunité collective d’ici juin 2021. Les préoccupations concernant Covid-19 étant résolues, les voyages devraient exploser en 2021, «99% des voyageurs américains et canadiens» déclarant que ils ont hâte de voyager à nouveau.

Même avec la vaccination et l’immunité du troupeau, je prédis que le séjour de vacances préféré sera dans un Airbnb en raison de l’intrusion générale des hôtels ainsi que du potentiel de restrictions hôtelières continues à l’avenir.

Situation de l’Europe

Il est formidable que les États-Unis aient fait des progrès notables pour surmonter Covid-19. L’Europe, en revanche, connaît de graves problèmes. Au cours des dernières semaines, les cas de Covid-19 en Europe ont explosé et quelques pays européens ont mis en place de nouvelles restrictions de verrouillage. Il pourrait s’écouler longtemps avant que les voyages en Europe et les voyages vers les pays européens ne reviennent aux niveaux pré-covid. Ceci est problématique pour Airbnb car les revenus internationaux représentaient encore 45% du chiffre d’affaires total en 2020.

Historiquement, c’est la principale source de revenus de l’entreprise. En tant que tels, les investisseurs potentiels en actions ABNB devraient surveiller de près l’évolution des cas et des restrictions en Europe au cours des prochaines semaines.

Évaluation et rentabilité d’Airbnb

La résurrection du Covid-19 en Europe n’est que l’un des problèmes que j’ai avec le stock ABNB. Le deuxième problème est sa valorisation extrêmement coûteuse.

À l’heure actuelle, la société se négocie actuellement à une capitalisation boursière supérieure à 110 milliards de dollars, mais n’a généré que 3,37 milliards de dollars de revenus en 2020. Cela lui donne un ratio prix / ventes (P / S) de 33x. Pour référence, le rapport P / S de MAR est 4x, le rapport P / S de HLT est de 7,6x et le rapport P / S de WH est de 4,8x. Cela me porte à croire que les arguments actuels que j’ai avancés pour qu’ABNB devienne une option plus populaire peuvent déjà être déjà pris en compte.

Le manque de rentabilité future crée un autre problème flagrant pour l’entreprise. Airbnb vient de publier un résultat ajusté par action (BPA) de -1,74 pour 2020 et les analystes projettent -1,68 BPA pour 2021 et -0,61 BPA pour 2021. J’ai inclus cela dans certains de mes articles précédents, mais comme légendaire l’investisseur Peter Lynch déclare que «les cours des actions évoluent souvent dans des directions opposées aux fondamentaux, mais à long terme, la direction et la durabilité des bénéfices prévaudront.»

Réflexions finales sur ABNB Stock

Le chiffre d’affaires relativement élevé d’Airbnb aux États-Unis en 2020 montre à quel point son modèle commercial est résilient face à des situations défavorables par rapport aux entreprises hôtelières traditionnelles. Alors que la société pénètre dans une plus grande partie des voyages et des séjours aux États-Unis, et que les pays internationaux finissent par se rétablir, les activités d’Airbnb ne devraient que se développer. En conséquence, Airbnb devrait devenir une entreprise mondiale beaucoup plus grande.

Cependant, avec la capitalisation boursière actuelle de la société se situant au-dessus de 100 milliards de dollars et aucune rentabilité projetée pendant au moins deux ans, je ferais attention d’investir dans les actions ABNB.

Au moment de la rédaction de cet article, Thomas Logue, CFA, n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.