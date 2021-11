Les préparatifs 2022 de Fernando Alonso Alonso à «un autre niveau» après le Qatar P3

Déclarant qu’il attendait « f*** » qu’il attendait depuis longtemps de remonter sur le podium, Fernando Alonso se sent à « un autre niveau » dans ses préparatifs 2022.

Alonso est revenu en Formule 1 cette saison dans le but d’obtenir des podiums, des victoires en course et de se battre pour un troisième titre mondial. Mais, a-t-il concédé à l’époque, ce dernier était l’objectif de 2022, l’accent étant mis cette année sur la préparation de l’année prochaine.

Arrivé au Qatar en tant que pilote le mieux placé au classement sans podium au classement, Alonso a changé la donne dimanche alors qu’il se dirigeait vers la troisième place.

Ce faisant, il a obtenu son premier podium pour Alpine et son premier en Formule 1 depuis le Grand Prix de Hongrie 2014, il y a 105 courses – un intervalle record entre des podiums consécutifs.

Lorsqu’on lui a demandé si le week-end de Losail était son meilleur depuis son retour au sport, il a répondu qu’il était probablement à égalité avec sa performance au Grand Prix de Russie.

« Je ne sais pas », a-t-il répondu. « Difficile à savoir.

« Probablement comme week-end en général, celui-ci était le meilleur parce que vendredi, samedi, dimanche, c’était très régulier.

« Sotchi, je pense, a également été assez bien exécuté. Seule la pluie à la fin nous a arrêtés du podium là-bas.

« Je pense que la dernière partie de cette 2021 est à coup sûr… c’est un autre niveau par rapport à la première partie, donc je suis content de cette année de retour et la préparation pour l’année prochaine est définitivement un autre niveau maintenant. »

De retour à sa place 🤩#QatarGP 🇶🇦 #F1 @alo_oficial pic.twitter.com/lyDPC43NrC – Formule 1 (@F1) 21 novembre 2021

Et 2022, c’est de ça qu’il s’agit.

Rejoignant Lewis Hamilton et Max Verstappen sur le podium, ce dernier ayant son premier mais potentiellement pas son dernier moment de champagne avec Alonso, l’Espagnol a été invité à donner son avis sur la possibilité d’affronter Hamilton et Verstappen la saison prochaine.

Le championnat 2022 voit la Formule 1 introduire de toutes nouvelles voitures qu’Alpine, et à peu près à chaque fois sauf Mercedes et Red Bull, espère bouleverser le formulaire.

« Il est difficile de prédire ce qui va se passer dans les prochaines années », a déclaré Alonso, « mais oui, j’adorerais être dans la lutte avec eux et quiconque fera une bonne voiture l’année prochaine.

« Je pense que c’est une remise à zéro pour tout le monde et c’est à nous de produire une voiture rapide.

« Ce n’est pas comme cette année, qui était la continuation de la dernière campagne, mais en 2022, tout le monde a les mêmes cartes, nous devons donc jouer plus intelligemment et, espérons-le, produire une voiture rapide et si nous sommes dans cette position.

« Je me sens fort, je me sens prêt à prendre la bataille et voyons voir. »

Le podium d’Alonso et la P5 d’Esteban Ocon signifient qu’Alpine a pris 25 points d’avance sur AlphaTauri dans la lutte pour la P5 au championnat des constructeurs.

« Nous ne nous attendions pas à cela », a admis Alonso. « Honnêtement, nous pensions à très peu de points entre nous ici, l’Arabie saoudite et Abu Dhabi, mais évidemment, ces 25 points et cette marge nous facilitent un peu les choses.

« Mais nous ne pouvons pas nous détendre. Tout peut arriver lors des deux prochaines épreuves, et nous devons rester concentrés et, espérons-le, marquer plus de points pour le championnat. »