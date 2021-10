Ole Gunnar Solskjaer a admis que la raclée 5-0 aux mains de ses rivaux amers de Liverpool était « le jour le plus sombre » qu’il ait eu à la tête de Manchester United.

Le coup du chapeau rapide de Mohamed Salah après les buts de Naby Keita et Diogo Jota a condamné le Norvégien à sa pire défaite depuis sa prise de fonction permanente à Old Trafford en 2019.

Naturellement, la réaction à la «pire performance jamais enregistrée» de Manchester United a été pour le moins ardente, et les retombées sur talkSPORT n’ont pas été différentes à temps plein.

De la diatribe explosive d’Alex Crook à la vision de Jamie O’Hara sur la « honte absolue » à Old Trafford, jetez un œil à certaines des réactions les plus accablantes à la plus grande défaite à domicile de United en 56 ans…

EDGE: les présentateurs, les experts et les supporters se mêlent d’Ole Gunnar Solskjaer et de son équipe après la « pire performance de Manchester United JAMAIS »