Les presque hommes du football international

La Suède a été l’une des premières puissances mondiales du football international, obtenant régulièrement de solides résultats aux Jeux olympiques et terminant même troisième en 1924. Cela seul n’est peut-être pas suffisant pour justifier l’étiquette de «puissance mondiale», mais plus était à venir.

L’histoire de la Suède en Coupe du monde : les presque hommes

Les débuts de la Suède en Coupe du monde 1934

Après s’être abstenue de la première Coupe du monde 1930, la Suède a fait ses débuts quatre ans plus tard. Le récent palmarès de l’Argentine était imposant, ayant terminé deuxième de la précédente Coupe du monde en tant que champions d’Amérique du Sud en titre, créant une opposition suffisamment puissante pour faire trembler n’importe quelle équipe, en particulier les débutants. Conformément aux attentes, l’Argentine a obtenu une avance rapide grâce à Ernesto Belis – le seul but qu’il ait jamais marqué pour l’équipe nationale. Cette avance a été de courte durée, car le joueur le plus légendaire d’Elfsborg, Sven Jonasson, a égalisé cinq minutes plus tard.

Au début de la seconde mi-temps, il était temps pour un autre joueur de marquer son premier et unique but pour l’équipe nationale. Alberto Galateo a porté l’Argentine à 2-1, mais Jonasson a de nouveau ramené la Suède dans le match. Cependant, cette impasse n’a pas duré très longtemps. Knut Kroon a marqué le but de la victoire pour la Suède à la 79e minute pour éliminer l’un des principaux favoris au premier tour contre une équipe faisant sa première apparition au tournoi. Cette histoire de Cendrillon a cependant été écourtée par l’Allemagne en quarts de finale.

Coupe du monde 1938

Malgré la fin de la course de la Suède en 1934, l’Allemagne a sans doute accordé à la Suède une campagne réussie en 1938, car l’Anschluss a accordé à la Suède une victoire 3-0 contre l’Autriche au premier tour. Une équipe étoilée qui a été l’un des principaux favoris pour tout gagner, la Suède a pleinement profité de l’occasion, effaçant Cuba 8-0 en quart de finale. La quatrième plus grande victoire de l’histoire de la Coupe du monde. Mais la Suède était du mauvais côté d’une démolition en demi-finale, s’inclinant 5-1 contre la Hongrie malgré un but marqué dès la première minute. Ils ont également perdu 4-2 contre le Brésil lors du match de barrage pour la troisième place. Ce ne serait pas la dernière fois que nous voyions cette confrontation.

Les coupes du monde perdues que la Suède aurait pu gagner

Les deux Coupes du monde suivantes ont été annulées en raison de la Seconde Guerre mondiale. Comparée à la plupart des autres pays, la Suède s’en sort plutôt bien. Cependant, les annulations de la Coupe du monde étaient toujours dévastatrices du point de vue du football, car la Suède aurait été candidate pour remporter les deux tournois, surtout en 1946. Au lieu de cela, la Suède devrait se tourner vers une autre compétition – les Jeux olympiques de 1948.

Leur trio de tête était l’un des plus grands de tous les temps, comprenant les légendes de l’AC Milan Gunnar Gren, Gunnar Nordahl et Nils Liedholm. À ce jour, Nordahl est le meilleur buteur de tous les temps de Milan en ne tenant compte que des matchs joués depuis le début, et le meilleur buteur non italien de l’histoire de la Serie A. Dix ans plus tôt, la Suède s’était imposée 3-0 contre l’Autriche. Cette fois, ils ont gagné juste et carré grâce à un doublé de Nordahl et un troisième but de Kjell Rosén. En plus d’être une légende de Malmö, Rosén connaissait également bien le football de clubs français et italien.

La plus grande victoire de la Suède

La Corée du Sud a battu le Mexique 5-3 lors d’une rencontre spectaculaire au premier tour, mais aussi époustouflant soit-il, leur affrontement en quart de finale contre la Suède a fait pâle figure en comparaison. Suède 12, Corée du Sud 0. À ce jour, la plus grande victoire des Bleus et Jaunes de tous les temps. Les deux doublés de Nordahl n’ont représenté qu’une fraction des buts, tout comme le triplé de l’AIK et plus tard de l’Atletico Madrid Henry Carlsson. Les autres légendes milanaises de Nordahl, Liedholm et Gren, devraient se contenter de «seulement» marquer deux fois et une fois respectivement. Rosén a également marqué un doublé dans l’affichage stupéfiant de la Suède.

Un autre résultat stupéfiant a été la victoire de l’Italie 9-0 contre les États-Unis, ou peut-être que les Azzurri ont ensuite perdu 5-3 contre le Danemark en quart de finale, malgré leur affichage catégorique contre les Américains. La Suède et le Danemark ont ​​l’honneur controversé d’être les deux pays en guerre le plus souvent. 11 au total, mais sans doute 12 après leur affrontement en demi-finale. John Hansen a marqué quatre buts lors de la victoire du Danemark contre l’Italie, mais c’est Holger Seebach qui leur a donné l’avantage contre la Suède. Une avance qui n’était pas faite pour durer. Hansen a finalement été inscrit sur la feuille de match. Cela n’a servi que de consolation, car Carlsson et Rosén ont tous deux marqué deux fois pour faire de la Suède une victoire 4-2 et une finaliste olympique pour la première fois de l’histoire.

La gloire de la Suède aux Jeux olympiques de 1948

La Yougoslavie était également dans sa première finale, après avoir battu la Grande-Bretagne dans les quatre derniers pour l’atteindre. Gren a donné l’avantage à la Suède devant les 60 000 spectateurs du stade de Wembley, mais Stjepan Bobek a égalisé alors que les 45 premières minutes touchaient à leur fin. La seconde mi-temps venait à peine de commencer que Nordahl a redonné l’avance aux Suédois et que le penalty de Gren leur a valu l’or olympique. La question était de savoir si ce succès pouvait être atteint sur une scène encore plus grande : la Coupe du monde de football.

La Suède à la Coupe du monde 1950

Une grande partie de l’Europe était en ruines après la Seconde Guerre mondiale, il y avait donc beaucoup de doutes quant à la tenue de la quatrième édition de la plus grande compétition de football. En fin de compte, la candidature du Brésil au Congrès de la FIFA de 1946 a été acceptée.

Tout comme lors de ses débuts en Coupe du monde il y a 16 ans, la Suède a affronté un ennemi monumental lors de son match d’ouverture. Cette fois, c’était l’Italie, championne en titre. Ce fut une rencontre spectaculaire de cinq buts que la Suède a remportée 3-2 après des buts des habitués de la Serie A Hans Jeppson et Sune Andersson. Aussi ironique que cela puisse être, l’Italie a perdu après trois buts de joueurs de la ligue italienne. Le match nul 2-2 de la Suède contre le Paraguay, finaliste du Championnat d’Amérique du Sud 1949, a assuré l’accession aux quatre derniers, qui suivaient un format de tournoi à la ronde.

Ce n’était pas le tournoi de la Suède, cependant. Les hôtes du Brésil les ont décimés 7-1 lors du premier match et les Bleus et Jaunes ont succombé de justesse 3-2 aux futurs champions de l’Uruguay. Mais une impressionnante victoire 3-1 contre l’Espagne a suffi à la Suède pour remporter sa toute première médaille en Coupe du monde.

Coupe du monde 1958 en Suède

La Suède a également remporté le bronze aux Jeux olympiques de 1952, mais n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde de 1954 après des défaites contre la Belgique. Cependant, la Suède est revenue sur la plus grande scène du football quatre ans plus tard – en tant qu’hôte. Ils ont pris un excellent départ contre le Mexique, gagnant 3-0. L’un des buteurs était la légende de longue date Liedholm. L’autre était Agne Simonsson, qui a marqué un doublé.

Viennent ensuite les Mighty Magyars, mais pas aussi puissants qu’ils l’avaient été auparavant. La révolution hongroise de 1956 leur avait porté un coup dur, forçant des joueurs vedettes comme Ferenc Puskás et Sándor Kocsis à quitter leur patrie. Mais la Hongrie était toujours une équipe puissante et le triomphe de la Suède sur eux était admirable. Tout comme le doublé de la légende de la Serie A et de la Fiorentina, Kurt Hamrin.

Les victoires de la Suède contre les puissances

L’Union soviétique, adversaire de la Suède en quart de finale, était championne olympique en titre et avait battu l’Autriche et l’Angleterre. Bien qu’il s’agisse d’une bataille difficile, cela s’est finalement avéré être une victoire de routine pour la Suède, Hamrin et Simonsson marquant à nouveau.

Viennent ensuite les champions du monde en titre, l’Allemagne de l’Ouest, qui a remporté un groupe difficile comprenant l’Irlande du Nord, la Tchécoslovaquie et l’Argentine. En plus de cela, ils ont régné en maître contre une grande équipe yougoslave en quarts de finale.

La Suède a pris du retard dès le début, mais a rapidement été ramenée dans le match par Lennart “Nacka” Skoglund de l’Inter Milan. Son seul but pour l’équipe nationale et quel temps pour le marquer. Le match est resté égal, mais la Suède s’est vue offrir une occasion en or de gagner lorsque l’Allemagne de l’Ouest est tombée à dix à la 59e minute. Une opportunité dont Gren a pleinement profité en inscrivant une superbe frappe à longue distance. Cependant, le meilleur était encore à venir. Kurt Hamrin a obtenu le ballon à l’extérieur de la surface de réparation avec une armée d’Allemands sur son chemin. Il attendit patiemment leur approche, puis se mit à accélérer. Battre un joueur, deux joueurs, trois joueurs et enfin le gardien de but, marquant les grands buts de la Coupe du monde et assurant à la Suède une place pour sa toute première finale de Coupe du monde.

Finale de la Coupe du monde 1958

La Suède a pris un excellent départ, prenant l’avantage à la quatrième minute grâce à la finition composée de Liedholm. C’était sans aucun doute le moment pour le Brésil de briller. Leur affichage emphatique était sans doute le plus grand jamais vu dans une finale de Coupe du monde. Surtout celle de Pelé, 17 ans, qui s’est annoncé comme une superstar. La performance de la Suède était excellente, mais le Brésil aurait battu n’importe quelle équipe dans le monde ce jour-là.

Les Pays-Bas sont le plus grand pays à n’avoir jamais remporté la Coupe du monde. La Belgique et le Portugal sont récemment devenus des superpuissances, bien qu’ils aient tous deux eu des générations dorées au cours du 20e siècle. Mais pour l’instant, en termes de performances historiques cohérentes, la Suède n’est battue que par les pays qui ont des titres en Coupe du monde.

Photo principale

