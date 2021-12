Les presses à balles de jute demandent une réglementation accrue pour un paiement rapide des meuniers

Les presses à balles de jute veulent que le ministère du textile augmente la réglementation du marché ouvert du jute brut pour assurer des paiements rapides aux fournisseurs de jute brut des usines. La Jute Balers Association (JBA) a demandé que davantage de pouvoirs soient conférés au commissaire du jute pour empêcher les filatures de truquer les prix du jute brut.

La JBA, dans une lettre au ministère du textile, a allégué qu’un nombre important de meuniers retardent le paiement ou même refusent de régler les cotisations impayées malgré l’ordre du Centre l’année dernière d’effectuer des paiements rapides aux fournisseurs de jute brut. De nombreuses usines ont refusé de régler leurs cotisations impayées de 500 crore et certaines anciennes cotisations claires au lieu d’un nouvel envoi. Le « cercle vicieux se poursuit éternellement sans qu’aucun règlement complet et définitif des cotisations ne soit en vue », affirme la lettre.

Il a déclaré que la thésaurisation du jute brut à un certain niveau aurait pu contribuer à l’augmentation des prix, mais que ce n’était pas la principale raison de l’escalade des prix. Une section des filatures de jute maintient intentionnellement les prix à la hausse pour attirer les fournisseurs. Un commerce aussi désespéré fait grimper les prix globaux du jute brut sur le marché libre, créant un faux sentiment de pénurie, a déclaré la JBA.

Le gouvernement libère le paiement des achats de sacs en sergé b dans quatre à cinq jours. Mais de nombreuses filatures de jute sont à court d’argent car elles détournent de l’argent à d’autres fins au lieu de se procurer du jute brut et de régler les cotisations des fournisseurs, a-t-il déclaré.

Si les filatures avaient effectué des paiements réguliers et maintenu les approvisionnements en jute brut stables dans leurs filatures, il n’y aurait pas eu de pénurie de sacs en sergé b pour le gouvernement et les filatures n’auraient pas fermé faute de capital. « Le non-paiement des fournisseurs de jute brut est la seule et unique raison de la fermeture des filatures de jute », indique la lettre de JBA.

Le Centre a annoncé un MSP presque double de 4 500 le quintal par rapport au coût de production estimé de la Commission des coûts et des prix agricoles à 2 832 le quintal, mais les agriculteurs ne peuvent pas vendre directement leurs produits aux filatures de jute. Ils vendent à des presses à balles ou à des commerçants enregistrés, qui, selon la JBA, achètent contre des paiements au comptant.

Bien que le bureau du commissaire du jute n’ait pas voulu commenter la question, il a convenu que le but de fournir le MSP pour soutenir les agriculteurs échouait en raison du truquage des prix par une section de commerçants ou de presses de jute brut et de certains moulins. Alors que la Jute Corporation of India n’était censée effectuer des opérations MSP que lorsque les prix du marché libre s’effondraient, en cas de flambée des prix du jute brut, le commissaire a le pouvoir de réglementer le marché libre.

Le président de l’Association indienne des filatures de jute, Raghavendra Gupta, a déclaré que le non-paiement d’une poignée de filatures de jute ne peut pas être la raison pour laquelle l’ensemble de l’industrie doit être réglementé par une intervention gouvernementale ou ministérielle. Le prix du jute brut est déterminé par le marché et devrait être laissé aux forces du marché, a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.