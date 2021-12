Les pressions inflationnistes devraient moins pincer les poches des consommateurs en 2022 sur la reprise économique, une meilleure production

Les analystes s’attendent à ce que l’inflation des prix de détail se situe autour de 5 à 5,2% l’année prochaine avec des risques largement équilibrés.

La flambée des prix a pincé la poche des consommateurs alors que l’huile comestible, le carburant et de nombreux autres produits de base sont devenus plus chers cette année au milieu des perturbations induites par la pandémie, mais la pression inflationniste devrait s’atténuer, bien que légèrement, dans les mois à venir.

Alors que les consommateurs, au niveau de la vente au détail comme en gros, apprennent bon gré mal gré à vivre avec la nouvelle norme de restrictions pour contenir la propagation des infections à coronavirus, les experts sont d’avis qu’une inflation élevée est susceptible de durer plus longtemps.

Après avoir fait face aux coups dévastateurs de la deuxième vague de COVID, en particulier au cours de la période avril-juin, l’économie est bien sur la voie de la reprise mais l’émergence d’Omicron pourrait perturber la trajectoire de reprise à court terme. Avec le recul, 2021 a été une mauvaise année pour les consommateurs car ils ont été aux prises avec des prix élevés et beaucoup ont également vu leurs revenus, leurs emplois et leurs pertes d’entreprises baisser.

Qu’il s’agisse de produits manufacturés ou transformés, de carburant de transport et de cuisson, de légumes, de fruits, de légumineuses et autres, les prix ont navigué vers le nord, principalement en raison du coût élevé des matières premières. Cependant, la reprise économique progressive est la doublure argentée.

Les coûts élevés des intrants de nombreuses matières premières manufacturées ont été répercutés sur les utilisateurs finaux par les producteurs, poussant l’inflation basée sur les prix de gros à un niveau record en novembre, tandis que l’inflation au détail est également restée sur un guichet collant. Les prix de l’huile de cuisson ont grimpé à Rs 180-200 le litre au cours de l’année.

Les analystes et les experts estiment qu’une inflation élevée sur une base absolue est là pour rester. Cependant, la reprise progressive de la croissance économique et les bonnes perspectives de récolte dues à une mousson normale contribueront à apaiser les prix à l’avenir.

La Reserve Bank of India (RBI), qui prend en compte l’inflation des prix de détail comme l’un des éléments clés pour réviser le taux des prises en pension, a prévu que l’inflation des prix à la consommation basée sur l’indice des prix à la consommation (IPC) ralentirait à environ 5 pour cent d’ici la première moitié de l’année. l’année civile prochaine.

D’un niveau bénin d’un peu plus de 4 % en janvier 2021, l’inflation des prix de détail a franchi la barre des 6 % à deux reprises au milieu de 2021, avant de retomber à moins de 5 % en novembre. Il y a eu quelques poussées entre les deux. D’autre part, l’inflation basée sur l’indice des prix de gros (WPI) a atteint un niveau record de 14,23 % en novembre contre 2,29 % en 2020 en raison du durcissement des prix des huiles minérales, des métaux de base, du pétrole brut et du gaz naturel. Il était de 12,54 % en octobre. L’inflation WPI est restée à deux chiffres pendant huit mois consécutifs à partir d’avril.

Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, avait signalé des inquiétudes inflationnistes concernant les taxes élevées sur les carburants, suggérant au gouvernement de prendre des mesures car il pinçait gravement le citoyen ordinaire. Les prix des huiles alimentaires sont restés élevés tout au long de l’année en raison d’une forte hausse des taux mondiaux.

Le gouvernement a réduit à plusieurs reprises les droits d’importation sur les huiles comestibles brutes et raffinées pour contrôler la hausse des prix, a déclaré Suresh Nagpal, président de l’Organisation centrale pour l’industrie et le commerce du pétrole (COOIT).

« En raison du coût élevé des intrants pour la fabrication, il y aura sûrement un transfert vers l’utilisateur final. Cela inclut le coût de la logistique. Par conséquent, les consommateurs devront payer plus pour la plupart des produits. « Nous nous attendons à ce qu’avec la normalisation de la croissance, les prix des matières premières se refroidissent et que cela soit bénéfique pour l’inflation en Inde. Les prix mondiaux des denrées alimentaires sont élevés, mais cela n’a peut-être pas d’impact direct sur l’Inde, car l’Inde dispose d’un stock régulateur adéquat de céréales », a déclaré Indranil Pan, économiste en chef à Yes Bank.

Selon Pan, les tendances inflationnistes actuelles indiquent une certaine permanence.

Au fil du temps, on peut s’attendre à ce que les chaînes d’approvisionnement mondiales s’améliorent, ce qui devrait conforter l’inflation. En Inde, il semble toujours que l’inflation pousse les coûts plutôt que la demande, a-t-il noté.

« L’inflation sous-jacente devrait rester stable, car les producteurs de nombreux secteurs répercutent les coûts plus élevés des intrants sur les prix des produits. Des niveaux de réservoir sains et des semis rapides de rabi augurent bien d’une inflation alimentaire pour le premier semestre CY2022, bien que les effets de base soient défavorables.

« L’inflation des carburants pourrait s’atténuer, même si les coûts absolus restent assez élevés pour divers produits, grugeant les revenus disponibles des ménages », a déclaré Aditi Nayar, économiste en chef à l’ICRA.

Les prix de l’essence et du diesel – les deux principaux carburants de transport – ont continué à établir de nouveaux records, atteignant plus de 100 à 110 Rs le litre à certains endroits au cours de l’année alors que le gouvernement continuait d’augmenter les droits d’accise. La réponse du gouvernement, malgré les appels répétés à réduire les impôts, était trop tardive. Les taxes sur l’essence et le diesel ont été réduites début novembre de Rs 5 litre et Rs 10 litre respectivement, suivies d’une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par de nombreux États.

Madhavi Arora, économiste en chef chez Emkay Global Financial Services, a déclaré : « nous voyons une inflation pour l’exercice 22 à 5,5 % (RBI : 5,3 %) avec un risque largement équilibré. Même avec une inflation alimentaire moyenne autour de niveaux raisonnables, l’inflation sous-jacente atteindra en moyenne près de 6,2 pour cent, dépassant les gros titres. Nous restons attentifs aux facteurs de poussée et d’attraction de l’inflation ».

« En tant qu’association, nous avons également exhorté nos membres transformateurs à réduire les prix pour soulager les consommateurs. L’Inde devrait récolter une production record d’oléagineux pendant cette saison de rabi. La production Kharif a également été bonne. « Nous prévoyons que la disponibilité nationale d’huile comestible augmentera dans les mois à venir. Le marché mondial montre également une tendance à la baisse. Ces développements positifs devraient aider à ramener les prix des huiles essentielles de cuisine à un niveau raisonnable au cours de la nouvelle année », a déclaré Nagpal de COOIT.

La RBI avait fait part de ses craintes que l’inflation sous-jacente toujours élevée, hors alimentation et carburant, à partir de la mi-2020 en raison des fortes pressions sur les coûts des intrants ne se transmette à l’inflation des prix de détail avec la reprise de la demande. L’inflation sous-jacente reflète une variation des prix qui ne disparaît pas et elle est considérée comme un indicateur de l’inflation sous-jacente à long terme. Les analystes s’attendent à ce que l’inflation des prix de détail se situe autour de 5 à 5,2% l’année prochaine avec des risques largement équilibrés.

La RBI s’attend à ce que l’inflation de l’IPC soit de 5,3 % pour la clôture fiscale actuelle en mars 2022, puis qu’elle se relâche encore à 5 % d’avril à septembre 2022. Récemment, le gouverneur de la RBI a exprimé l’espoir que la réduction des droits d’accise et de la TVA sur l’essence et le diesel entraînera une réduction durable de l’inflation.

« Les prix des légumes devraient connaître une correction saisonnière avec des arrivages d’hiver compte tenu des belles perspectives pour la récolte de rabi. Bien que les prix du pétrole brut aient connu une certaine correction au cours de la période récente, un confinement durable des pressions sur les prix dépendrait de fortes réponses de l’offre mondiale pour correspondre à la reprise de la demande alors que les restrictions pandémiques s’assouplissent », a déclaré Das plus tôt ce mois-ci tout en annonçant le dernier rapport monétaire. révision de la politique de 2021.

