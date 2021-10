Au sommaire : Le championnat W Series se jouera sur deux courses finales soutenant le Grand Prix des États-Unis ce week-end.

En bref

Powell et Chadwick entrent dans les courses finales à égalité de pointsAlice Powell et Jamie Chadwick prennent la piste pour les courses finales de la série W, ayant chacun marqué 109 points au cours des six premières courses de la deuxième saison du championnat. Powell est en tête du compte à rebours, avec trois victoires contre deux pour Chadwick, mais il est presque certain que le titre restera indécis jusqu’à la dernière course de la saison.

« J’ai connu Jamie [Chadwick] depuis longtemps », a déclaré Powell, à propos de son rival pour le titre. « Je l’ai connue quand elle était au Ginetta Juniors, et nous avons joué au hockey ensemble quand nous étions plus jeunes parce que sa maison familiale n’est pas loin de la mienne. On s’entend bien et on se respecte. Je sais à quel point Jamie est talentueux et rapide et j’attends avec impatience un bon combat au COTA.

La carrière de course de Powell s’était terminée en 2015 et qui travaillait comme compagnon plombier, avant de se qualifier pour la saison 2019 de la W Series. Elle a dit qu’elle croyait que le championnat avait ravivé ses opportunités dans le sport automobile. « Quoi qu’il arrive, mon voyage ne se terminera pas à la série W. La W Series existe pour créer des opportunités pour les pilotes de course féminines talentueuses et c’est ce que j’ai fait pour moi.

« J’aimerais penser que remporter le titre me propulserait dans une belle carrière dans le sport automobile, ce que, après avoir manqué de financement il y a quelques années, je ne pensais pas que j’aurais. Je dois beaucoup à la W Series et devenir le champion, lors d’un week-end énorme où nous soutiendrons le Grand Prix des États-Unis de F1, serait très spécial.

Bond-Muir : l’instabilité durera jusqu’en 2022

Avant la finale de la série W, qui est passée des week-ends de grand prix aux États-Unis et au Mexique à un événement à double en-tête au COTA, la PDG du championnat a déclaré à . qu’elle s’attendait à ce que des difficultés avec les calendriers et les protocoles Covid durent jusqu’à l’année prochaine.

« Je pense que nous vivons sans avoir de certitude comme nous l’aurions fait historiquement », a déclaré Bond-Muir. « Je ne sais pas comment tu gères ça, mais en fait, presque, tu t’habitues aux défis et j’arrête de stresser à ce sujet parce que je dis ‘eh bien, tout ce que nous pouvons faire est de notre mieux et ce sera ce qu’il fera être.’

« Donc, par exemple, si nos voitures pour une raison quelconque ne pouvaient pas s’arrimer là où elles sont censées faire la course, vous savez, que puis-je faire ? Il est inutile que je m’inquiète maintenant de quelque chose. Le temps est hors de mon contrôle. Tout ce que je peux faire, c’est contrôler ce que je peux contrôler, puis voir ce qui se passe à l’avenir. »

Bond-Muir a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les défis créés par la pandémie de Covid-19 se poursuivent. « Je pense que l’année prochaine, nous travaillerons toujours sous les protocoles Covid et c’est triste pour tout le monde dans le sport automobile car il y aura toujours un certain degré de séparation entre la foule et nous. »

La F1 va collaborer avec la NBA

Une livrée personnalisée célébrant la saison du 75e anniversaire de la NBA Pour célébrer la saison du 75e anniversaire de la NBA et le Grand Prix des États-Unis, la série sportive a collaboré pour créer 30 concepts de livrée personnalisée, un pour chaque équipe NBA.

Le championnat de basket-ball et la F1 s’associeront en outre avec un défi de lancers francs pour les pilotes de F1. Le pilote qui marquera le plus de fois, en 10 tentatives, remportera 20 000 $ à remettre à l’association caritative de son choix.

McLaren annonce une plate-forme NFT de construction de voitures virtuelles

McLaren a annoncé le lancement du McLaren Racing Collective, une plate-forme blockchain pour permettre aux fans de collecter des versions numériques de pièces du MCL35M, avec les images de jetons non fongibles provenant du propre système de CAO de McLaren.

Les premiers composants seront gratuits mais la plateforme est destinée à les échanger. Quatre composants seront disponibles le 24 octobre et la première personne à « compléter » une collection des 22 gagnera une expérience VIP lors d’une course de F1.

McLaren a immédiatement suivi Pierre Gasly en lançant sa propre offre NFT un jour après que le pilote AlphaTauri a révélé la sienne.

En ce jour dans le sport automobile

Interlagos a éclaté pour le héros à domicile Felipe Massa après avoir pris la pole position aujourd’hui en 2006 il y a 15 ans aujourd’hui, les prétendants au championnat Fernando Alonso et Michael Schumacher se sont qualifiés respectivement quatrième et 10e pour la finale de la saison au Brésil, le pilote Ferrari souffrant d’un problème de pression de carburant. Felipe Massa a décroché la pole position à domicile.

